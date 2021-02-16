Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Солист группы "Руки вверх!" рассказал о своем серьезном заболевании

Сегодня, 15:05

Певец рассказал, как все началось с незначительной травмы

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о своих проблемах со здоровьем. В интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV популярный певец признался, что был на грани жизни и смерти из-за обычного синяка на животе.

По словам артиста, все началось с незначительной травмы – он ударился за кулисами во время одного из своих концертов и образовался синяк. Тогда он не обратил внимания на травму. Впоследствии у певца стала развиваться грыжа, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. Все дошло до того, что врачи не давали никаких прогнозов касаемо состояния артиста.

Солист "Руки вверх!" Сергей Жуков
Солист "Руки вверх!" Сергей Жуков
Фото: instagram.com/sezhukov

"Врачи на меня посмотрели и говорят: "Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы"", – вспомнил Жуков.

Тогда жена и дети солиста группы "Руки вверх!" были в другой стране и Сергею пришлось справляться с трудностями одному. Почти три месяца его маршрут был дом-больница. Ходить музыканту приходилось вместе с пятикилограммовым аппаратом с трубками.

Ранее мы рассказывали, что известно о состоянии здоровья Бари Алибасова.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Солистка Artik& Asti честно рассказала о своих пластических операциях Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов
звезды Сергей Жуков
Реклама

Новости партнеров

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Пышные и воздушные домашние сырники на завтрак!
Пышные и воздушные домашние сырники на завтрак!
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика

Популярные статьи

Сегодня, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 18:12Вкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

Вчера, 13:39Звездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

Вчера, 11:16Звездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

Вчера, 11:13Фаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Вкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

Вчера, 10:14Events

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

14 февраляФаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

14 февраляEvents

Лучшие поздравления с днем ангела Валентина: красивые картинки и пожелания

14 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

13 февраляЗвездно

В шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы

13 февраляФаново

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляЗвездно

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка: трогательное видео

Новости партнеров

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Удиви домашних: кекс в кружке за минуту
Удиви домашних: кекс в кружке за минуту
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Відома фітнес-модель "не втримала" пишні груди у топику
Відома фітнес-модель "не втримала" пишні груди у топику
Як Маша Кончаловска, яка 7 років у комі, жила до аварії: фото
Як Маша Кончаловска, яка 7 років у комі, жила до аварії: фото
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять