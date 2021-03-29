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София Ротару опубликовала редкое фото с невесткой

Сегодня, 15:10

Сегодня у невестки Софии Ротару день рождения

В последнее время певица София Ротару у себя в Instagram стала часто делиться фото с близкими. Не так давно легендарная артистка показала, как выглядит ее 27-летний внук. Теперь в честь дня рождения невестки Светланы Евдокименко певица в себя в Instagram опубликовала совместное фото с именинницей.

На опубликованном снимке София Ротару позировала в голубом платье-вышиванке, ее невестка – в черном платье со сдержанным декольте.

София Ротару с невесткой Светланой Евдокименко
София Ротару с невесткой Светланой Евдокименко
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

"Дорогая Светочка, с днем рождения! Будь счастлива и здорова! Люби и будь любима!" – написала звездная свекровь.

Подписчики певицы присоединились к поздравлениям. Они пожелали супруге единственного сына Софии Ротару исполнения всех желаний, здоровья.

"С днём рождения Светочку! Счастья и любви", "С днем рождения Светлану, всего самого наилучшего. У вас очень красивая семья", "Здоровья, радости и исполнения всех желаний имениннице! А свекрови – многих лет счастливой жизни!", – написали фолловеры.

Ранее мы рассказывали, как выглядит роскошный особняк Софии Ротару.

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