Снегурочка Волочкова с широко расставленными ногами поздравила с наступающим: фото
За балериной присел звездный Дед Мороз
Балерина Анастасия Волочкова, которая ранее повторила свое скандальное фото на пляже, продемонстрировала новогодний образ в своем Instagram.
Анастасия позировала возле елки в шпагате образе Снегурочки-балерины – на ногах у артистки были пуанты, а в качестве наряда – костюм с варежками и шапкой-ушанкой. На лестнице за балериной можно увидеть певца Прохора Шаляпина в образе Деда Мороза.
В публикации Анастасия Волочкова поздравила фолловеров с наступающим Новым годом.
"Мы с Прохором поздравляем всех с Новым годом! Желаем истинных благ", – написала Анастасия.
Поклонники не смогли оставить комментарии, поскольку их балерина закрыла. Но уже в свежей публикации Анастасия снова повторила позу – в этот раз уже на диване своего роскошного дома.
"Мерило Шпагаттини. Желаю всем прекрасного дня и замечательного настроения! И позитива!", – написала Волочкова.
Ранее Анастасия Волочкова за своим шпагатом спрятала любимого мужчину.
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