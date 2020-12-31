Снегурочка Волочкова с широко расставленными ногами поздравила с наступающим: фото

За балериной присел звездный Дед Мороз

Балерина Анастасия Волочкова, которая ранее повторила свое скандальное фото на пляже, продемонстрировала новогодний образ в своем Instagram.

Анастасия позировала возле елки в шпагате образе Снегурочки-балерины – на ногах у артистки были пуанты, а в качестве наряда – костюм с варежками и шапкой-ушанкой. На лестнице за балериной можно увидеть певца Прохора Шаляпина в образе Деда Мороза.

В публикации Анастасия Волочкова поздравила фолловеров с наступающим Новым годом.

Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

"Мы с Прохором поздравляем всех с Новым годом! Желаем истинных благ", – написала Анастасия.

Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

Поклонники не смогли оставить комментарии, поскольку их балерина закрыла. Но уже в свежей публикации Анастасия снова повторила позу – в этот раз уже на диване своего роскошного дома.

"Мерило Шпагаттини. Желаю всем прекрасного дня и замечательного настроения! И позитива!", – написала Волочкова.

Анастасия Волочкова дома Фото: instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова за своим шпагатом спрятала любимого мужчину.

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