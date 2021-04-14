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СМИ показали дом Могилевской и ее прогулку с незнакомцем по берегу Днепра: фото

Сегодня, 18:30

Певицу заметили на пляже Днепра на прогулке со своей собакой и неизвестным мужчиной. Сейчас артистка поселилась на Осокорках

Недавно Наталья Могилевская, которая назвала ТОП-5 мест для прогулок в Киеве, изменила место проживания. Из центра Киева она переехала в небольшой коттедж на берегу Днепра, в районе дачного массива Осокорки. Там журналисты и заметили ее с якобы новым избранником.

В сюжете Kyiv Live видно, как Могилевская отдыхает на балконе арендованного коттеджа, а позже – гуляет со своей собакой и неизвестным мужчиной по пляжу.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: Скриншот из видео

Приусадебный участок дома маленький, но уютный. Внешне домик украшают восточные фонарики и полотно с изображением индийского слона мудрости. Собственного пляжа в доме нет, однако до реки всего 50 метров. В свободное время звезда занимается духовными практиками и йогой на террасе дома, о чем рассказали ее соседи.

Фото: Kyiv Live

Напомним, ранее Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером.

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