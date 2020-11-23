Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кейт Миддлтон и принц Уильям потеряли близкого друга

Сегодня, 15:05

Скончалась их любимая собака

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились с подписчиками в Instagram грустной новостью. Умер их любимый пес породы кокер-спаниель Лупо.

Ему было девять лет. В переводе с итальянского кличка собаки означает – волк. Собаку герцогу и герцогине Кембриджским подарил брат Кейт на свадьбу в 2011 году.

"Не стало нашего дорого пса Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, мы будем по нему очень сильно скучать", – написано под фото Лупо.

Лупо
Лупо
Фото: Instagram

Лупо был героем сказочной книги писательницы Эби Кинг. В произведении под названием "Приключения королевской собаки: Лупо и Секреты Виндзорского замка" описана жизнь собаки во дворце и ее отношения с принцем Джорджем.

Лупо
Лупо
Фото: Instagram

Лупо
Лупо
Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали, что коттедж принца Гарри и Меган достался принцессе Евгении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Особняк певицы Софии Ротару под Ялтой ограбили неизвестные
Особняк певицы Софии Ротару под Ялтой ограбили неизвестные

Популярные статьи

Сегодня, 12:04Шоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Сегодня, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

Сегодня, 00:06Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

Вчера, 13:15Афиша

Скарлетт Йоханссон – 36! Лучшие роли секс-символа Голливуда

Вчера, 11:13Техно

"Черная пятница – 2020": где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети

Вчера, 09:37Шоу-бизнес

"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

21 ноябряШоу-бизнес

Кристина Горняк попала в ДТП на своем Range Rover. Ее хотели "развести" на деньги (видео)

21 ноябряEvents

Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела

21 ноябряEvents

День ангела Михаила: лучшие поздравления с именинами

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила-2020: короткие стихи и проза

21 ноябряEvents

Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс

21 ноябряFun

Михайлов день: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряEvents

21 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 ноябряШоу-бизнес

Первый поцелуй и ночевка в палатках: как прошел пятый выпуск "Холостячки"

20 ноябряEvents

Михайлов день-2020: история, традиции и главные приметы

Новости партнеров

Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус
Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Фитнес-модель соблазнительно прилегла у бассейна - Фото
Фитнес-модель соблазнительно прилегла у бассейна - Фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять