Кейт Миддлтон и принц Уильям потеряли близкого друга
Скончалась их любимая собака
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились с подписчиками в Instagram грустной новостью. Умер их любимый пес породы кокер-спаниель Лупо.
Ему было девять лет. В переводе с итальянского кличка собаки означает – волк. Собаку герцогу и герцогине Кембриджским подарил брат Кейт на свадьбу в 2011 году.
"Не стало нашего дорого пса Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, мы будем по нему очень сильно скучать", – написано под фото Лупо.
Лупо был героем сказочной книги писательницы Эби Кинг. В произведении под названием "Приключения королевской собаки: Лупо и Секреты Виндзорского замка" описана жизнь собаки во дворце и ее отношения с принцем Джорджем.
Ранее мы рассказывали, что коттедж принца Гарри и Меган достался принцессе Евгении.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное