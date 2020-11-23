Кейт Миддлтон и принц Уильям потеряли близкого друга

Скончалась их любимая собака

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились с подписчиками в Instagram грустной новостью. Умер их любимый пес породы кокер-спаниель Лупо.

Ему было девять лет. В переводе с итальянского кличка собаки означает – волк. Собаку герцогу и герцогине Кембриджским подарил брат Кейт на свадьбу в 2011 году.

"Не стало нашего дорого пса Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, мы будем по нему очень сильно скучать", – написано под фото Лупо.

Лупо Фото: Instagram

Лупо был героем сказочной книги писательницы Эби Кинг. В произведении под названием "Приключения королевской собаки: Лупо и Секреты Виндзорского замка" описана жизнь собаки во дворце и ее отношения с принцем Джорджем.

Лупо Фото: Instagram

Лупо Фото: Instagram

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