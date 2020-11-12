Скарлетт Йоханссон показала обручальное кольцо (фото)

Папарацци сделали несколько снимков

Скарлетт Йоханссон, которая недавно вышла замуж, показала обручальное кольцо.

После новости о свадьбе это первый выход Скарлетт. Папарацци сделали несколько снимков на улице Нью-Йорка, пока актриса писала сообщение в телефоне. Можно заметить, что теперь безымянный пальчик актрисы украшает простое золотое колечко.



Напомним, 29 октября Скарлетт Йоханссон вышла замуж за сценариста Колина Жоста. О свадьбе они сообщили на Instagram-страничке благотворительной организации Meals on Wheels, которая помогает голодающим во время режима изоляции пожилым людям по всей стране. Известно, что свадьба прошла в особняке актрисы в Нью-Йорке. На закрытом мероприятии присутствовали только самые близкие.

Ранее мы рассказывали, что Скарлетт Йоханссон сыграет новую невесту Франкенштейна.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться