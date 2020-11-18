Скандальный продюсер Харви Вайнштейн находится в тяжелом состоянии в тюрьме

У продюсера подозревают коронавирус

Скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна поместили под особое наблюдение в тюрьме, где он отбывает 23-летний срок за харассмент и изнасилование, сообщает Deadline.

Его представители заявили, что Харви находится под пристальным наблюдением, у него началась лихорадка. Крейг Ротфельд, уполномоченный представитель Департамента исправительных учреждений и общественного надзора Нью-Йорка рассказал Deadline, что у экс-продюсера жар, но он "не подтверждает и не опровергает факт того, что у Вайнштейна положительный тест на COVID-19".

Харви Вайнштейн в суде Нью-Йорке Фото: Getty Images

В сообщении говорится, что болезнь Вайнштейна "не должна вызывать удивления", поскольку продюсер страдает от множества недугов, включая сердечное заболевание, высокое кровяное давление и стеноз позвоночного канала.

Напомним, Харви Вайнштейн в течение 25 лет был одним из руководителей Miramax Films со своим братом Бобом. В октябре 2017 года в издании New York Times вышел разоблачительный материал, в котором многие актрисы Голливуда обвинили Харви в домогательствах и насилии. Это положило начало мощному движению #MeToo. В марте этого года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения.

Ранее стало известно, что Харви Вайнштейну выдвинули шесть новых обвинений в сексуальном насилии. Напомним, Елизавета II лишила Харви Вайнштейна почетного звания.

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