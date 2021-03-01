Скандальную Земфиру обвинили в плагиате обложки ее альбома "Бордерлайн" (фото)

Американский музыкант намекнул, что певица скопировала его обложку

Недавно российская рок-певица Земфира выпустила первый за семь лет клип с Ренатой Литвиновой. Этот трек вошел в ее новый альбом "Бордерлайн", который уже успел попасть в скандал. Музыкант Лео Луганский, который переехал из России в США, обнаружил сходство между обложкой своей песни и обложкой альбома знаменитой певицы.

В Twitter он опубликовал сравнение двух обложек: своего сингла Brdrline, который был выпущен в 2019 году, и альбома "Бордерлайн" Земфиры.

У обложек одинаковый цвет фона, перечеркнутое слово, да и само слово одинаковое, просто на разных языках.

"Рекламная пауза", – написал Лео Луганский и отметил Земфиру в посте.

Обложка песни музыканта Лео Луганский и обложка альбома Земфиры Фото: twitter.com/LeoLuganskiy

При этом автором идеи обложки значится популярный дизайнер и подруга Земфиры, Дэмна Гвасалия. Дизайнером обложки выступил Даниил Лебедев.

Земфира и Дэмна Гвасалия пока никак не отреагировали на обвинения в плагиате.

Трек Brdrline Лео Луганского:

Ранее мы сообщали, как номер Лободы на "Золотом граммофоне" оказался плагиатом.

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