Скандальная "Мисс Украина" Вероника Дидусенко продолжает судиться с организаторами конкурсов красоты

Модель хочет, чтобы международные конкурсы красоты изменили правила

Украинская модель Вероника Дидусенко, которую лишили короны и титула "Мисс Украина 2018", продолжает бороться с правилами крупнейших конкурсов красоты на международном уровне. Модель не согласна с тем, что участницы не должны состоять в браке или иметь детей.

Вероника, которая является главой общественной организации #righttobeamother, отправила письмо дирекции конкурса "Мисс Мира". В письме девушка обратилась к директор организации "Мисс Мира" Джулии Морли с просьбой пересмотреть правила, которые запрещают матерям, замужним и разведенным женщинам принимать участие в конкурсах.

Уже почти год девушка судится с "Мисс Мира". Она отмечает, что за это время в в правилах конкурса "Мисс Мира" ничего не изменилось. Модель все еще не теряет веры, что все у нее получится.

Вероника Дидусенко Фото: пресс-служба

"Материнство и замужество не должны ограничивать права женщин, не давая возможности принимать участия в конкурсах красоты. Мы считаем, что каждая женщина заслуживает возможности поделиться своим вдохновляющим опытом и однажды стать примером для женщин во всем мир", – завила Вероника Дидусенко.

Напомним, в 2018 году Вероника победила в конкурсе "Мисс Украина". Изначально девушка скрыла наличие ребенка, а когда стало известно о сыне – ее дисквалифицировали. Это событие дало старт её кампании #righttobeamother, которая в 2020 году транформировалась в общественную организацию. По мнению модели, такие правила ущемляют права замужних женщин или тех, кто в разводе.

Ранее Вероника Дидесунко рассказала о предстоящей свадьбе.

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