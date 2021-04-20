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Грозит ли alyona alyona уголовная ответственность за голое фото с флагом Украины

Сегодня, 20:09

Рэп-исполнительница сделала откровенный снимок с флагом Украины. Реакция Сети не заставила себя долго ждать. Адвокат рассказал, могут ли за такое фото наказать певицу

Рэп-исполнительница alyona alyona вызвала резонанс, когда спародировала певицу Lizzo и прикрыла свое тело украинским флагом. Об этом снимке не говорил только ленивий. Стоит ли на этом фото искать зраду и грозит ли уголовная ответственность за такое фото, узнавали журналисты "Зіркоманії" на телеканале "Украина 24"

Одной из первых отреагировала продюсер Алена Мозговая. Она заявила, что такое фото нарушает закон Украины и это издевательство над государственным флагом.

Алена Мозговая
Алена Мозговая
Фото: Facebook-страница Елены Мозговой

"А рэп-исполнительница не хочет почитать Уголовный кодекс Украины?!Фото-хайп девушки постить не буду, из эстетически-нравственных соображений", – прокомментировала Алена Мозговая в Facebook

Такую творческую задумку вовсе не оценила и актриса Ольга Сумская.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"Это для меня как-то плохо и непонятно с точки зрения уважения к флагу. Ну, ты можешь сняться голой, если вы говорите о бодипозитиве. Самоутверждаться можно другим способом, не за счет флага. Его значимость, как символа Украины, нельзя унижать. Голое тело, покраска заборов, свалок, тротуаров в желто-голубой – тоже многовато", – говорит Ольга Сумская.

Певица Екатерина Бужинская тоже не поддержала alyona alyona. И выложила в Stories опальную фотографию с однозначным голосованием.

"Популярность любой ценой? Флаг зачем использовать?" -поинтересовалась певица.

А вот певица Джерри Хейл встала на защиту рэп-исполнительницы.

Певица Jerry Heil
Певица Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

"По моему мнению, фотография сделана красиво. Алена тут красивая. Более того, она предстает в образе украинской женщины, талантливого человека в первую очередь. Это ,скорее всего, среди молодежи поднимется тема стереотипов, снова будут говорить о бодипозитиве, снова о принятии женщины себя такой, какая она есть", – сказала украинская исполнительница.

Фэшн-блогер Майя Тульчинская в фото криминала тоже не видит. И считает, что многих разозлил не флаг, а вес рэп- исполнительницы. Уж слишком много было злых комментариев именно в адрес ее фигуры. К тому же, в магазинах уже давно продается, например, нижнее белье с государственной символикой. И массовых возмущений этому факту не наблюдается.

Майя Тульчинская
Майя Тульчинская
Фото: Facebook

"Надо разделять святость флага от того, что мне нравится или не нравится чье-то тело. Давайте откроем закон и посмотрим, что такое надругательство. Это поджечь, порвать или топтать флаг ногами. Как по мне, на этом фото ничего такого не было сделано", – сказала блогер.

В Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность за надругательство над госсимволами. Под такую ​​классификацию подпадает публичное повреждение с конкретным умыслом.

"То, что мы видим на певице – больше похоже на тунику.Конечно, идентифицировать, будто это флаг – можно. Думаю, она с этой целью это и делала. Если бы над флагом совершали какие-то действия, издевались, тогда можно было говорить о признаках надругательства, а так это элемент самоидентификации", – прокомментировал адвокат Павел Богомазов.

Сама же певица сначала не комментировала шумиху вокруг фото и все же спустя время ответила в эфире программы "Сніданок з 1+1"

"Во-первых, я не хотела ничьи чувства обидеть. А во-вторых, эти люди живут в своей маленькой капсуле такого патриотизма, любви к Украине и никогда не были на Майдане и не видели, что в любом сувенирном магазине продаются трусы с флагом Украины, чем это не унижение? Для меня это двойные стандарты", – заявила рэп-исполнительница.

Недавно alyona alyona повторила игривый образ Насти Каменских.

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