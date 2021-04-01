Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

"Шинель" для каждого: смотрите увлекательный онлайн-спектакль по мотивам повести Гоголя

Сегодня, 18:10

Бесплатные онлайн-показы видеоверсии спектакля "Театра 360 градусов" продлятся с 1 по 10 апреля

1 апреля, в день рождения выдающегося украинского писателя Николая Гоголя, при поддержке телеком-оператора Киевстар, состоится онлайн-премьера видеоспектакля по мотивам повести "Шинель", отснятого проектом "Театр 360 градусов". Бесплатные онлайн-показы продлятся с 1 по 10 апреля включительно. Чтобы просмотреть, надо зарегистрироваться на удобную дату на сайте проекта.

Афиша видеоспектакля "Шинель"

Инновационный артпроект "Театр 360 градусов", который первым в Украине снимает и демонстрирует широкой аудитории видеоверсии театральных постановок с использованием технологий и спецэффектов, представляет вторую онлайн-премьеру. Это будет семейный спектакль Театра на Подоле на украинском языке – "Шинель" по Николаю Гоголю. В новом проекте создатели объединили сценическое искусство и звуковые спецэффекты, чтобы максимально перенести зрителя в театральный зал во время просмотра онлайн. Благодаря Киевстар и крупнейшей сети 4G в Украине вы сможете смотреть спектакль где угодно, ведь теперь для просмотра вам нужен только смартфон.

"Из-за пандемии по всей Украине в настоящее время практически не проводятся культурные мероприятия, а в Киеве и ряде областей страны их вообще запретили из-за локдауна. Мы же дарим всем уникальную возможность этой весной провести свой досуг классно, безопасно и доступно", – рассказывают Даша Малахова и Наталья Чижова, продюсеры проекта "Театр 360 градусов".

Даша Малахова и Наталья Чижова, продюсеры проекта "Театр 360 градусов"

Режиссер театральной постановки – Валерия Федотова, а видеоверсии – Валентин Кондратюк. Эффект полного присутствия в театральном зале создаст музыка к спектаклю, записанная в стенах театра. Саундтреки и музыкальный бэкграунд для видеоверсии спектакля написали известные электронные саунд-продюсеры Александр Филоненко и Дмитрий Авксентьев. Симфонический оркестр "Виртуозы Киева" исполнил композиции на сцене Театра на Подоле.

Симфонический оркестр "Виртуозы Киева" на сцене Театра на Подоле

"Театр на Подоле имеет уникальное современное оборудование, которое позволяет заводить звук в студию прямо со сцены. Здесь даже есть звуковой пульт, который возит в туры Том Йорк, – рассказывают композиторы проекта. – В этом случае здание театра выступило как форма акустического выражения. Уверены, это поможет зрителю ощутить себя в театре во время просмотра спектакля дома".

Съемки видеоспектакля "Шинель"

"Шинель" – это знакомая и понятная каждому история Акакия Акакиевича, человека, который столкнулся с общественным неприятием, насмешками и буллингом. Организаторы уверены: спектакль призван достучаться до сердец украинцев. Общение вместо отвода глаз, помощь вместо насмешек, добро вместо агрессии – таков рецепт взаимоотношений в здоровом обществе. Постановка взволнует и растрогает как детей, так и взрослых, поэтому организаторы призывают пересмотреть ее всей семьей.

Съемки видеоспектакля "Шинель"

Кстати, в прошлом году при поддержке "Киевстар" состоялся первый театральный онлайн-спектакль "Театра 360 градусов" по мотивам драмы Леси Украинки "Каменный хозяин", которая имела огромный успех. Поэтому 27 марта, в Международный день театра, проект получил самую престижную театральную премию "Киевская пектораль" в номинации "Событие года".

Смотреть трейлер к видеоспектаклю "Шинель":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
театр спектакль онлайн Киевстар
Реклама

Новости партнеров

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 21:24Events

Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 18:53Звездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаEvents

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять