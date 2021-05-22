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Шашки на поцелуи, американские горки и мебельный магазин: три главных момента финала Холостяка-11

Сегодня, 02:05

Узнайте, как прошли последние свидания Михаила Заливако с участницами проекта – Анной Богдан, Юлей "Зайкой" и Розали Номбре

Финал "Холостяка-11"
Финал "Холостяка-11"
Фото: скриншот

Завершился проект "Холостяк-11", в котором Михаил Заливако определился с избранницей – ею стала 28-летняя киевлянка Анна Богдан.

Финал реалити был напряженным – Михаил в последний раз сходил с каждой из девушек на свидание, что в дальнейшем помогло ему принять главное решение.

Life Сегодня вкратце делятся всеми подробностями свиданий Холостяка с Розали, Юлей "Зайкой" и Анной Богдан.

Прощание с Розали

Для того, чтобы принять верное решение, Михаил Заливако решил встретиться с каждой из девушек отдельно, а локацией для свиданий стал...мебельный магазин. Там Холостяк попросил участниц выбрать, по их мнению, главную комнату в доме пары. Юля "Зайка" и Анна Богдан ответили, что это спальня. И только Розали сказала, что главная комната – это гостиная, где обычно можно собрать много друзей.

В тот момент Холостяк понял, что к Розали он испытывает теплые чувства, но скорее дружеские, а не романтические. Пришлось попрощаться, хотя, по словам Михаила, это было нелегко.

Скриншот: кадр из видео

Свидание с Аней

После прощания с Розали Михаил Заливако, Анна Богдан и Юля "Зайка" Бельченко отправились в Дубай. Там Холостяк и определился, с кем хочет быть вместе.

Перед этим у Заливако было свидание и с Аней, и с Юлей. С Богдан они сначала посетили парк аттракционов. И катались на американских горках. Кстати, именно с этим аттракционом Заливако сравнил характер Богдан.

Скриншот: кадр из видео

Затем был обед в известном ресторане, который расположен на подвесной платформе. Там пара обсуждала, где они будут жить по окончании проекта – в родном для Ани Киеве или на родине Михаила – в Харькове. Богдан настаивала на столице.

Скриншот: кадр из видео

Позже пара перебралась в более укромно место, где Михаил снова поднял тему отношений Анны с ее экс-супругом. Девушка дала понять, что не хочет общаться на эту тему, поэтому пара решила не касаться прошлого.

Скриншот: кадр из видео

Свидание с Юлей "Зайкой"

С Юлей "Зайкой" у Холостяка было не менее экстремальное и яркое свидание. Первой локацией был крытый горнолыжный комплекс, где Заливако учил "Зайку" кататься на сноуборде.

Скриншот: кадр из видео

Ми-ми-ми дня – знакомство с пингвинами!

Скриншот: кадр из видео

Позже пара ужинала с видом на фонтаны.

Скриншот: кадр из видео

А затем играли в шашки на поцелуи...

Скриншот: кадр из видео

Каким бы романтичным ни был день Юлии и Михаила, конце этой истории вам уже известен. К сожалению, Холостяк не смог ответить взаимностью на слова "Зайки" о любви.

Ранее мы сообщали, что Юля "Зайка" написала о финале проекта "Холостяк-11".

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