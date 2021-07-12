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Сестра Бритни Спирс выпустит книгу, в которой расскажет правду о своей семье

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 июля, 12:10
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Младшая сестра Бритни Спирс выпускает мемуары на фоне борьбы певицы за независимость. Книга поступит в продажу в начале следующего года
Бритни и Джейми Спирс
Бритни и Джейми Спирс / Фото: Getty Images

Пока весь мир следит за тем, как Бритни Спирс борется за то, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнь и финансами, сестра певицы Джейми-Линн решила выпустить мемуары. Релиз книги запланирован на январь 2022 года. Об этом пишет Billboard.

30-летняя Джейми-Линн Спирс писала книгу на протяжении года. Cестра Бритни решила откровенно рассказать о своей семье и славе, обретенной в раннем возрасте.

Джейми-Линн рассказывает свою неприукрашенную историю о том, как она была ребенком-звездой и стала мамой-подростком, о годах, когда она оставалась в тени, об ужасающей аварии с квадроциклом, угрожавшей жизни ее дочери, и открытии самых важных составляющих ее жизни — любви и семье. Она расскажет] почему ее семья такая же, как и все остальные, — говорится в описании.

Сестра Бритни Спирс планирует выпустить мемуары
Сестра Бритни Спирс планирует выпустить мемуары / Фото: Getty Images

Затронет ли Джейми в мемуарах опеку старшей сестры пока неизвестно. Ранее сестра Бритни Спирс поддержала певицу в борьбе против отца-опекуна.

Напомним, 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца и его помощников. Артистка не может самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене. 23 июня 2021 года Бритни Спирс впервые выступила на судебном заседании, где в телефонном режиме рассказала об ужасе, который пережила за все годы опекунства.

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

Ранее Бритни Спирс извинилась за то, что два года лгала в Instagram.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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