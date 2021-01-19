Сериалы "Озарк" и "Корона" от Netflix – главные претенденты на премию Critics’ Choice Awards
Сериалы в лидерах по количеству номинаций
Объявлены номинанты на престижную американскую кинопремию Critics’ Choice Awards, которая традиционно предшествует "Оскару". Лидерами по количеству номинаций стали два сериала от Netflix – "Озарк" и "Корона". Всего проекты стриминг-платформы получили 26 номинаций. За Netflix идут HBO (22 номинации) и FX (14 номинаций).
"Озарк" и "Корона" будут соревноваться за звание лучшего драматического сериала в этом году. Актеры проектов тоже будут бороться за награды. В сериале "Корона" критики отметили актерскую игру Оливии Колман, Эммы Корин и Джоша О’Коннора. Всего сериал претендует на награды в шести категориях. "Озарк" собрал столько же номинаций.
Как сообщает Deadline, в номинации "лучший драматический сериал" вместе с "Короной" и "Озарком" представлены такие сериалы:
- "Лучше звоните Солу"
- "Страна Лавкрафта"
- "Мандалорец"
- "Перри Мейсон"
- "Хорошая борьба"
- "Это мы"
В номинации "лучший комедийный сериал" представлены:
- "Все к лучшему"
- "Стюардесса"
- "Тед Лассо"
- "Мамочка"
- "Пен15"
- "Рами"
- "Шиттс Крик"
- "Чем мы заняты в тени"
Церемония награждения состоится 7 марта, где и будут объявлены победители.
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