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Сериалы "Озарк" и "Корона" от Netflix – главные претенденты на премию Critics’ Choice Awards

Сегодня, 11:42

Сериалы в лидерах по количеству номинаций

Объявлены номинанты на престижную американскую кинопремию Critics’ Choice Awards, которая традиционно предшествует "Оскару". Лидерами по количеству номинаций стали два сериала от Netflix – "Озарк" и "Корона". Всего проекты стриминг-платформы получили 26 номинаций. За Netflix идут HBO (22 номинации) и FX (14 номинаций).

"Озарк" и "Корона" будут соревноваться за звание лучшего драматического сериала в этом году. Актеры проектов тоже будут бороться за награды. В сериале "Корона" критики отметили актерскую игру Оливии Колман, Эммы Корин и Джоша О’Коннора. Всего сериал претендует на награды в шести категориях. "Озарк" собрал столько же номинаций.

    Кадры из сериалов "Озарк" и "Корона"
    Кадры из сериалов "Озарк" и "Корона"
    Фото: themoviedb.org

    Как сообщает Deadline, в номинации "лучший драматический сериал" вместе с "Короной" и "Озарком" представлены такие сериалы:

    • "Лучше звоните Солу"
    • "Страна Лавкрафта"
    • "Мандалорец"
    • "Перри Мейсон"
    • "Хорошая борьба"
    • "Это мы"

    В номинации "лучший комедийный сериал" представлены:

    • "Все к лучшему"
    • "Стюардесса"
    • "Тед Лассо"
    • "Мамочка"
    • "Пен15"
    • "Рами"
    • "Шиттс Крик"
    • "Чем мы заняты в тени"

    Церемония награждения состоится 7 марта, где и будут объявлены победители.

    Ранее мы рассказали, почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум.

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