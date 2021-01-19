Сериалы "Озарк" и "Корона" от Netflix – главные претенденты на премию Critics’ Choice Awards

Сериалы в лидерах по количеству номинаций

Объявлены номинанты на престижную американскую кинопремию Critics’ Choice Awards, которая традиционно предшествует "Оскару". Лидерами по количеству номинаций стали два сериала от Netflix – "Озарк" и "Корона". Всего проекты стриминг-платформы получили 26 номинаций. За Netflix идут HBO (22 номинации) и FX (14 номинаций).

"Озарк" и "Корона" будут соревноваться за звание лучшего драматического сериала в этом году. Актеры проектов тоже будут бороться за награды. В сериале "Корона" критики отметили актерскую игру Оливии Колман, Эммы Корин и Джоша О’Коннора. Всего сериал претендует на награды в шести категориях. "Озарк" собрал столько же номинаций.

Кадры из сериалов "Озарк" и "Корона" Фото: themoviedb.org

Как сообщает Deadline, в номинации "лучший драматический сериал" вместе с "Короной" и "Озарком" представлены такие сериалы:

"Лучше звоните Солу"

"Страна Лавкрафта"

"Мандалорец"

"Перри Мейсон"

"Хорошая борьба"

"Это мы"

В номинации "лучший комедийный сериал" представлены:

"Все к лучшему"

"Стюардесса"

"Тед Лассо"

"Мамочка"

"Пен15"

"Рами"

"Шиттс Крик"

"Чем мы заняты в тени"

Церемония награждения состоится 7 марта, где и будут объявлены победители.

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