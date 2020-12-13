Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сергей Шнуров станет отцом в третий раз

Сегодня, 11:54

Жена музыканта Ольга Абрамова ждет ребенка

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее в шутку заявил о том, что у него коронавирус, станет отцом в третий раз. Его жена Ольга Абрамова ждет ребенка. Об этом музыкант сообщил в стихотворении на своей странице в Instagram.

"С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошел на пользу карантин, ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и дней мы смыкались дуговою сваркой, и теперь ребеночка мы ждем, нежно обниму я вас и жарко", – написал Сергей Шнуров.

Фото: instagram.com/shnurovs

Вероятно, именно эта новость вдохновила певца бросить пить. Автор строчек "В Питере – пить" и "Я лично бухаю, а кто-то колется" ранее заявил о своей трезвости в личном Telegram-канале "Шнуровик".

К слову, Сергей Шнуров и поэтесса Ольга Абрамова сыграли свадьбу в 2018 году. Новая избранница музыканта ведет закрытый образ жизни и никогда не появляется с ним на публике. Более того, 46-летний лидер группы "Ленинград" практически не показывает 28-летнюю жену в Instagram.

Стоит отметить, что Шнуров, которого еще называют просто "Шнур", нередко высмеивает российскую власть в своих иронических стихах. Например, осенью он посмеялся над поездкой президента России Владимира Путина в тайгу в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Кроме этого, он в стихотворной форме ответил протоиерею Русской православной церкви Димитрию Смирнову.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сергей Шнуров в шутку заявил о том, что у него коронавирус: "Хожу в магазин сам – в очках" Шнуров в интервью Канделаки неожиданно ответил на вопросы про Крым и Донбасс Когда уйдет Путин и что писали о Новых Санжарах в The Times: главные высказывания недели Сергей Шнуров стал политиком и сделал заявление об Украине
дети жена сергей шнуров
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Горячий клип Дорофеевой вызвал ажиотаж: самые сексуальные образы
Горячий клип Дорофеевой вызвал ажиотаж: самые сексуальные образы
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина

Популярные статьи

Сегодня, 06:50Events

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

Сегодня, 05:20Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

Сегодня, 04:40Fun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

Вчера, 19:55Fun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

Вчера, 18:40Fun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

Вчера, 18:34Шоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

Вчера, 17:45Fun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Вчера, 12:36Food

Оливье за 2300 гривен! Мы пошли на самый дорогой рынок Киева (репортаж)

11 декабряEvents

Что подарить на День святого Николая: 30 идей подарков

10 декабряШоу-бизнес

Умерла главный редактор журнала "Натали"

10 декабряFood

Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

10 декабряШоу-бизнес

Санина о вручении ей кубка Димопулос на "Танцях з зірками": "Это было неправильно и унизительно"

10 декабряEvents

Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

10 декабряFood

Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

10 декабряШоу-бизнес

Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

10 декабряFun

Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
55-летняя Таисия Повалий в роскошном платье
55-летняя Таисия Повалий в роскошном платье
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка
Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка
Ароматно-соковита тушкована капуста з грибами: репецт
Ароматно-соковита тушкована капуста з грибами: репецт

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять