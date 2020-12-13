Сергей Шнуров станет отцом в третий раз

Жена музыканта Ольга Абрамова ждет ребенка

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее в шутку заявил о том, что у него коронавирус, станет отцом в третий раз. Его жена Ольга Абрамова ждет ребенка. Об этом музыкант сообщил в стихотворении на своей странице в Instagram.

"С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошел на пользу карантин, ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и дней мы смыкались дуговою сваркой, и теперь ребеночка мы ждем, нежно обниму я вас и жарко", – написал Сергей Шнуров.

Фото: instagram.com/shnurovs

Вероятно, именно эта новость вдохновила певца бросить пить. Автор строчек "В Питере – пить" и "Я лично бухаю, а кто-то колется" ранее заявил о своей трезвости в личном Telegram-канале "Шнуровик".

К слову, Сергей Шнуров и поэтесса Ольга Абрамова сыграли свадьбу в 2018 году. Новая избранница музыканта ведет закрытый образ жизни и никогда не появляется с ним на публике. Более того, 46-летний лидер группы "Ленинград" практически не показывает 28-летнюю жену в Instagram.

Стоит отметить, что Шнуров, которого еще называют просто "Шнур", нередко высмеивает российскую власть в своих иронических стихах. Например, осенью он посмеялся над поездкой президента России Владимира Путина в тайгу в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Кроме этого, он в стихотворной форме ответил протоиерею Русской православной церкви Димитрию Смирнову.

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