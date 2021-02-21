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Сергей Бабкин назвал сумму, которую потратил на операцию в Австрии

Сегодня, 14:54

В феврале музыканту сделали две операции

В этом месяце Сергей Бабкин перенес две операции на глазах. Музыканту поставили редкий диагноз, а лечить недуг в Украине просто невозможно. Для этого Бабкин отправился в Австрию, где потратил около 15 тысяч евро.

О стоимости операции и всего лечения в Вене Сергей рассказал на своей странице в Instagram. Накануне он вместе с супругой Снежаной вернулся в Украину и поделился новостями о своем здоровье.

Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

"У нас все отлично! Операция на 2 глаз прошла успешно! Вернуться в Вену мне необходимо через 2 месяца, чтобы "добить" первый глаз. Он был очень сложным и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна", – написал Сергей Бабкин.

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Он отметил, что хочет, чтобы люди, которые пишут ему с вопросами о лечении зрения в Европе, получили актуальную информацию, потому назвал сумму, которую потратил в Вене.

"На данный момент все лечение (2 операции), работа врача, обследования в Вене, препараты, различные манипуляции – стоили нам 15 000 евро", – сообщил Бабкин.

Напомним, что ранее Снежана Бабкина назвала причину потери зрения музыканта.

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