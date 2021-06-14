Сергей Бабкин коротко постригся и теперь стал брутальным Шейхом (фото)

Лето у многих артистов началось с перевоплощений. Вот и украинский певец Сергей Бабкин во время поездки на курорт решил показать свой новый образ

Сергей Бабкин сменил прическу Фото: instagram.com/babkin_official

Музыкант Сергей Бабкин, супруга которого поделилась невероятным фото посреди моря, с началом летнего сезона сменил имидж. Артист сделал короткую стрижку и поделился результатом своего воплощения во время отдыха в Турции недалеко от города Бодрум.

На фото, которое Сергей Бабкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте, певец позирует на территории отеля в Турции. Новый образ артиста дополнил турецкий наряд – сандалии, летнюю черную рубашку и штаны-шаровары с восточным узором. И хотя перемены во внешности певцу к лицу, многие поклонники сразу предположили, что стрижка связана с какими-то внутренними изменениями в его жизни, как это часто бывает у звезд.

Впрочем, свою смену прически сам Бабкин никак не связывает с какими-либо переменами.

"Хочешь изменить Жизнь – Измени Жизнь! Стрижка тут ни при чём. Смена стрижки – это всего лишь, смена стрижки", – написал Сергей Бабкин в публикации.

Поклонники были удивлены новым видом Бабкина, но признали, что ему очень идет такой образ. Некоторые даже не узнали певца.

"Вау. Очень емко. Вы на фото конечно Шейх, как минимум"

"А я думаю, кто у Снежаны в сторис с Елисеем плавает, стрижка. Вы очень брутальный"

"Не узнала звезду"

"Вот! А не бла-бла! Человек захотел – человек изменился! Респект!"

"Не узнала сразу"

Напомним, что долгое время Сергей Бабкин носил длинную шевелюру – слегка распатланные густые волосы артиста были его визитной карточкой.

Сергей Бабкин с младшим сыном Фото: instagram.com/babkin_official

Смотрите в видео, как Снежана Бабкина рассказала об изменах супруга:

Ранее Сергей Бабкин опубликовал архивное фото, на котором он очень похож на Виктора Цоя.

Также напомним, что этой весной и супруга артиста удивила сменой образа.

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