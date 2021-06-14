Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сергей Бабкин коротко постригся и теперь стал брутальным Шейхом (фото)

Сегодня, 18:32

Лето у многих артистов началось с перевоплощений. Вот и украинский певец Сергей Бабкин во время поездки на курорт решил показать свой новый образ

Сергей Бабкин сменил прическу
Сергей Бабкин сменил прическу
Фото: instagram.com/babkin_official

Музыкант Сергей Бабкин, супруга которого поделилась невероятным фото посреди моря, с началом летнего сезона сменил имидж. Артист сделал короткую стрижку и поделился результатом своего воплощения во время отдыха в Турции недалеко от города Бодрум.

На фото, которое Сергей Бабкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте, певец позирует на территории отеля в Турции. Новый образ артиста дополнил турецкий наряд – сандалии, летнюю черную рубашку и штаны-шаровары с восточным узором. И хотя перемены во внешности певцу к лицу, многие поклонники сразу предположили, что стрижка связана с какими-то внутренними изменениями в его жизни, как это часто бывает у звезд.

Впрочем, свою смену прически сам Бабкин никак не связывает с какими-либо переменами.

"Хочешь изменить Жизнь – Измени Жизнь! Стрижка тут ни при чём. Смена стрижки – это всего лишь, смена стрижки", – написал Сергей Бабкин в публикации.

A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Поклонники были удивлены новым видом Бабкина, но признали, что ему очень идет такой образ. Некоторые даже не узнали певца.

  • "Вау. Очень емко. Вы на фото конечно Шейх, как минимум"
  • "А я думаю, кто у Снежаны в сторис с Елисеем плавает, стрижка. Вы очень брутальный"
  • "Не узнала звезду"
  • "Вот! А не бла-бла! Человек захотел – человек изменился! Респект!"
  • "Не узнала сразу"

Напомним, что долгое время Сергей Бабкин носил длинную шевелюру – слегка распатланные густые волосы артиста были его визитной карточкой.

Сергей Бабкин с младшим сыном
Сергей Бабкин с младшим сыном
Фото: instagram.com/babkin_official

Смотрите в видео, как Снежана Бабкина рассказала об изменах супруга:

Ранее Сергей Бабкин опубликовал архивное фото, на котором он очень похож на Виктора Цоя.

Также напомним, что этой весной и супруга артиста удивила сменой образа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как сейчас выглядит младшая дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой - смотрим редкое фото Бывшего жениха Дженнифер Лопес заметили в компании его экс-супруги (фото) Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины - СМИ
шоу-бизнес певец прическа Сергей Бабкин
Реклама

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи

Популярные статьи

Сегодня, 16:30Здорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

Сегодня, 15:55Здорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

Сегодня, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Сегодня, 12:18Звездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

Сегодня, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Сегодня, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Сегодня, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 23:21Звездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

Вчера, 09:27Звездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

Вчера, 08:47Звездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

12 июняЗвездно

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

12 июняЗвездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

12 июняЗвездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

11 июняВкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

Новости партнеров

Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм
Кейт Міддлтон приголомшила стильним шотландським образом
Кейт Міддлтон приголомшила стильним шотландським образом
Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса
Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять