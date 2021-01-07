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Семья Стеллы Теннант подтвердила суицид модели

Сегодня, 12:19

У модели были ментальные проблемы

Родственники, скончавшейся в декабре шотландской модели Стеллы Теннант, назвали причину ее смерти. Они подтвердили, что она покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает портал WWD.

Как сообщается, муза Карла Лагерфельда и Александра Маккуина в течение длительного времени страдала от ментального расстройства.

Стелла Теннант
Стелла Теннант
Фото: Getty Images

"Стелла была прекрасна душой, ее обожали близкие и друзья. Это была чувствительная и талантливая женщина, чье творчество, интеллект и юмор тронули многих. Какое-то время она была нездорова. Для нас это вопрос глубочайшей печали и отчаяния. Она не могла и не хотела больше жить, несмотря на любовь самых близких к ней людей", – говорится в сообщении.

Модель была замужем за французским фотографом Дэвидом Ласнетом. У пары было четверо детей.

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