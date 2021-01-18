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"Секс в большом городе": кем заменят Саманту в новых эпизодах сериала

Сегодня, 11:18

Ким Кэтролл отказалась сниматься в продолжении проекта

Легендарный сериал "Секс в большом городе" снова выйдет на экраны. Зрители увидят совершенно новые эпизоды, но уже без Саманты в исполнении Ким Кэтролл. Оказалось, что эту героиню заменят сразу двумя новыми персонажам, сообщает Daily Mail.

Продюсеры пообещали сделать сериал "таким же расово разнообразным и красочным, как сам Нью-Йорк".

"Смешно, что жизнь в таком "плавильном котле", как Нью-Йорк, изображалась исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, но мы представляем двух новых персонажей, сильных и смелых цветных женщин, которые помогут представить сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем. Пришло время показать в шоу лица и жизни настоящих женщин Нью-Йорка в 2021 году", – рассказал инсайдер.

Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"
Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"
Фото: YouTube

Напомним, Ким Кэтролл отказалась сниматься в продолжении сериала "Секс в большом городе". Ранее Сара Джессика Паркер, сыгравшая центральную героиню Кэрри Брэдшоу, рассказала о ссоре с Ким. Разлад в отношениях актрис начался давно. Ким не раз заявляла, что на площадке всегда "царила токсичная атмосфера". Также ходили слухи, что актриса была недовольна слишком большим гонораром Паркер по сравнению с остальными коллегами.

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