Секс-символ Майкл Б. Джордан впервые показал свою девушку – дочь известного комика
До этого актер скрывал свои отношения
33-летний актер и звезда "Черной пантеры" Майкл Б. Джордан, который признан самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной. Актер опубликовал романтичные пленочные фотографии в Instagram.
Как оказалось, девушка Майкла Б. Джордана – Лори Харви, приемная дочь известного комика, ведущего и писателя Стива Харви.
На снимках Майкл Б. Джордан и Лори позируют на фоне рождественской елки. В своем аккаунте Лори тоже поделилась фотографией.
Это первый раз, когда Майкл Б. Джордан обнародовал фото со своей любимой. Обычно актер предпочитает держать в секрете свою личную жизнь.
Лори Харви ранее встречалась с нидерландским футболистом Мемфисом Депаем.
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