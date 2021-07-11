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Седокова ответила на обвинения Ирины Меладзе: У ВИА Гры была красивая картинка, но за ней – много боли

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
11 июля, 07:00
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Недавно экс-супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала, что известные артистки домогались продюсера "ВИА Гры" Константина Меладзе, а многие решили, что она говорит о Седоковой
Анна Седокова ответила на обвинения Ирины Меладзе
Анна Седокова ответила на обвинения Ирины Меладзе / Фото: Instagram, instagram.com/annasedokova

Похоже, "ВИА Гра" с самого начала была не тем, чем казалось. Весь этот поток слухов и сплетен, который "запустила" Ани Лорак, намекнув на харассмент со стороны Константина Меладзе, обрастает все новыми громкими заявлениями.

Недавно бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала, как много лет назад стала свидетельницей истории, когда одна из певиц проявляла повышенное внимание к Константину Меладзе. Ирина не называла имени, но в Сети начали писать, что это Анна Седокова, которая была в одном из первых составов "ВИА Гры".

Спустя несколько дней Анна Седокова прокомментировала слова Ирины Меладзе и догадки СМИ, разлетевшиеся по Сети. Экс-"ВИА Гра" очень эмоционально отреагировала на произошедшее, отметив, что свой ответ переписывала несколько раз.

Скриншот: instagram.com/stories/annasedokova

Если бы вы знали, сколько раз я редактировала этот ответ. Если бы вы прочли первую версию, которую я написала вчера, то были бы в удивлении, как и я вчера, когда пресса начала упоминать меня и приписывать то, что я впервые слышу, – написала в сторис Седокова.

Анна Седокова
Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Ответ Анна Седокова написала Telegram-каналу "Антиглянец", который и обнародовал текст звезды.

Я бы попросила Ирину все же назвать имя девушки, так как, надеюсь нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Антиглянец, миленький, я сейчас не единственная "бывшая участница и многодетная мать" прекрасной группы "ВИА Гра". Вы бы погуглили перед тем, как упоминать меня в такой сомнительной истории, – высказалась Седокова.

По словам Анны, ей не хотелось ворошить прошлое, потому что ей "долго было сложно все это пережить".

У группы ВИА Гра было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло, – подытожила она.

Смотрите в сюжете, из-за чего ссорятся звезды шоу-бизнеса:

Напомним, что ранее бывшая супруга Валерия Меладзе прокомментировала слова Ани Лорак о Константине Меладзе. Ирина Меладзе сказала, что Ани Лорак подняла хоть и важную, но совершенно не новую тему.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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