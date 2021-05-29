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Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

Сегодня, 11:02

По словам певицы, когда дело шло к свадьбе у них с бывшим мужем было два варианта: или расстаться, или попробовать все сначала. Они выбрали второй вариант, но из этого так ничего и не получилось

Певица Алина Гросу со своим бывшим
Певица Алина Гросу со своим бывшим
Фото: Сегодня

25-летняя украинская певица Алина Гросу, недавно подтвердившая новый роман с 37-летним российским актером Романом Полянским, в интервью ведущему Славе Демину откровенно рассказала о своих отношениях с бывшим мужем.

Видео очередного выпуска программы Слава+ опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ".

По словам Алины, когда дело шло к свадьбе у нее с Александром Комковым было два варианта: или расстаться, или попробовать все сначала. Пара выбрала второй вариант, но из этого так ничего и не получилось.

"Мы старались, хотели обновить. Но как-то сразу у нас все не связалось, – заявила певица. – Беда в том, что часто бывает так, что в отношениях человек все равно остается один. Абсолютная пустота. Ты возвращаешься домой, но уже нет никаких разговоров. Отношения меняются кардинально".

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На вопрос Демина о том, чем ее нынешний бойфренд отличается от предыдущего, артистка ответила:

"В первую очередь, Рома – друг. Я не говорю, что это скорая помощь, что он меня спасал. Он старался сделать все, чтобы я пришла в себя, когда мне было максимально плохо и я понимала, что у меня начинает ехать крыша".

Фото: "Сегодня"

Гросу утверждает, что у ее бывшего мужа хорошо идут дела и у него "все прекрасно в жизни".

"Слава Богу, я не осталась вдовой, – продолжает она. – Но мы не общаемся. Это единственный такой человек за всю мою жизнь… Обычно все, кто был со мной в прошлом, они шагают со мной и в будущее. Я избирательно отношусь к окружению, если я доверяю, то уже до конца. Когда все начало валиться, я поняла, как он ко мне относится. Саша немножко убивал, другие люди помогали".

Напомним, Гросу прожила вместе со своим супругом Александром Комковым всего полгода. Они поженились летом 2019 года, а уже к зиме разошлись. Причиной расставания Александр назвал "обоюдное согласие".

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