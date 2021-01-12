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Сара Джессика Паркер рассказала о ссоре с Ким Кэтролл и ее отсутствии в "Сексе в большом городе"

Сегодня, 13:51

Известно, что актрисы давно враждуют

Поклонники ликуют! Любимый многими сериал "Секс в большом городе" получил продолжение, но, к сожалению, без одной из актрис. В новом сезоне легендарного проекта зрители не увидят Саманту в исполнении Ким Кэтролл.

Сара Джессика Паркер, сыгравшая одну из центральных героинь, прокомментировала этот факт. Стоит отметить, что уже давно известно о вражде между Сарой и Ким, но Паркер уверяет, что она не испытывает негативных эмоций по отношению к коллеге.

"Я не испытываю к ней неприязни, и никогда не говорила этого. Никогда не стала бы. Саманта уже не часть этой истории, но она всегда будет частью нас. Неважно, где мы находимся или что мы делаем", – написала Сара в ответ на одно из сообщений ее поклонников в Instagram, сообщает BBC.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл
Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл
Фото: Getty Images, instagram.com/kimcattrall

Что известно о ссоре Ким и Сары?

О вражде между актрисами говорят уже давно. В 2017 году Ким окончательно подтвердила все слухи о том, что у них с Паркер и остальными коллегами не заладились отношения.

В 2017 году Кэтролл призналась, что "никогда не дружила" со своими коллегами по фильму. Она подчеркнула, что на площадке царит "токсичная атмосфера" и заявила, что не будет сниматься в третьем полнометражном фильме "Секс в большом городе".

Еще один инцидент произошел в 2018 году, когда у Ким умер брат, а Сара выразила соболезнования по этому поводу в соцсетях.

В своем посте в Instagram Кэтролл тогда написала, обращаясь к Паркер: "Моя мама спросила меня сегодня: "Когда это лицемерка Сара оставит тебя в покое?" Позволь мне прояснить это, если еще не ясно: ты – не моя семья, не моя подруга. Итак, я пишу, чтобы в последний раз сказать тебе – перестань использовать нашу трагедию, чтобы восстановить свой образ "милой девушки".

Напомним, мистер Биг из "Секса в большом городе" стал отцом во второй раз.

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