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"Самый мерзкий тип из всех": зрители неоднозначно отреагировали на победу Эллерта в "Холостячке"

Сегодня, 15:37

Узнайте, что пишут в Сети о выборе Ксении Мишиной

В пятницу, 18 декабря, состоялся финал проекта "Холостячка". За сердце Ксении Мишиной боролись Алексей Тригубенко и Александр Эллерт. Ксения выбрала Александра, но, похоже, не всем поклонникам реалити понравился такой результат.

Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт
Фото: instagram.com/misha.k.ua

В Сети активно обсуждают финал проекта. Зрители разделились на три больших лагеря: одни уверены, что Мишина ошиблась, выбрав Эллерта, другие болели за Александра чуть ли не с самого старта проекта, третьим жаль Алексея, но они рады за Ксению и Александра.

Сегодня.Lifestyle заглянули в соцсети и собрали неоднозначную реакцию поклонников "Холостячки" на финал проекта.

Всего было три группы комментаторов: первые – рады за Ксюшу и Сашу и не льют на них поток негатива, вторые – против Эллерта и уверены, что Леша Тригубенко – идеальный вариант, ну а третья группа – зрители, которые нейтрально и с пониманием отнеслись к выбору Ксении.

Вот, что пишут возмущенные зрители:

  • "Вот это тебе, дятлу, подфартило! Самый мерзкий тип из всех!";
  • "Самый тупой выбор. Инфантильный клоун. Даже на церемонию оделся, как фрик, еще и ногти накрашенные. С ним неизвестно, что будет завтра. А Леха настоящий мужик! Семьянин, глубокий, ответственный, надежный! Будет лучшим мужем и отцом! Это как раз таки Ксюша его не достойна. Говорила о том, что нужно мужское плечо, надежность. А на деле...Но их история с Эклером будет недолгой! Девчата, расхватывайте Леху!"
Скриншот: Instagram

А вот, что пишут те, кто принял нейтральную позицию.

  • "Ребята, очнитесь. Вы разве не увидели, что она влюблена была с самого начала в Сашу. Да, Леша идеальный мужчина, но влюблена она была в Сашу. Разве вы не знаете, что такое влюбиться?"
  • "Твою мать! За Лешу аж больно! Но видно, что Ксения и Саша нашли друг друга. Тут даже нет проигравших, потому что для Леши это будет "волшебный пендель" в космос к новым горизонтам! И я желаю ему такого счастья, которого он по праву достоин";
  • "Леша действительно хороший мужчина. Но финал состоит из того, чтобы выбирать сердцем. И Мишина показала, что долой все стереотипы об идеальных мужиках. Главное чувствовать себя счастливой здесь и сейчас. Счастья им, а Алексею хорошей спутницы рядом!".
Скриншот: Instagram

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А вот еще одни комментаторы обратили внимание на то, что в течение всего проекта Ксения рассказывала, что она хочет иметь рядом "надежного и ответственного мужчину", а Эллерт, по их мнению, совсем не соответствует этим характеристикам.

  • "Выбрав Эллерта, Ксюша просто обесценила все свои слова и требования к мужчинам, о которых заявляла на протяжении всего проекта";
  • "Полное разочарование! Говорит, что хочет стабильность, а выбирает качели и отношения на один-два месяца";
  • "Просто жуть...Сама себе противоречит – то она хотела крепкую семью, надежное и крепкое плечо, а в итоге выбрала постоянного холостяка, который не в состоянии создать семью".
Скриншот: Instagram

Были те, кто порадовался за Эллерта и Мишину.

  • "Самое милое, что могло случиться в конце 2020 года";
  • "Как я рада – Мишина стала Сашина";
  • "Спасибо, что показали, что такое любовь. Счастья вам огромного, сохранить свою любовь и превратить ее действительно в вечность".
Скриншот: Instagram

Ранее мы описали все интересные подробности финального выпуска шоу "Холостячка".

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