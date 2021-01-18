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Самую молодую миллиардершу затроллили за дешевый душ в особняке за 35 миллионов долларов

Сегодня, 16:30

Внимательные фанаты рассмотрели дешевизну в душе звезды

Американскую модель-миллиардершу Кайли Дженнер снова высмеяли хейтеры. Совсем недавно на звезду напали зоозащитники, когда она зашла в магазин с меховыми изделиями, а теперь поклонники уличили ее в "дешевом" богатстве.

Кайли Дженнер любит демонстрировать роскошную жизнь в соцсетях и каждый раз поклонники радуются, когда она сталкивается с "проблемами" обычных людей. После того как Кайли Дженнер показала свою ванную в Instagram-Stories, в Twitter началось бурное обсуждение, что у ее дорогого душа такой "слабый напор".

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Фанаты негодовали, почему Кайли Дженнер, которая возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире (ее заработок за прошлый год – 590 миллионов долларов), не смогла обеспечить себе нормальный напор воды.

"Почему никто не говорит о том, какой ужасный душ у Кайли Дженнер? Напор воды и размер душевой лейки. Кто-нибудь, дайте этой девушке сантехника немедленно", – написал один из пользователей.

"Кайли Дженнер посмотри, насколько лучше мой напор воды в моем дерь**вом душе".

"Некоторые из вас могут не принимать ванну дома, но, по крайней мере, ваше давление в душе лучше, чем у Кайли Дженнер".

"Мой напор воды лучше, чем у Кайли Дженнер", – также написал один из пользователей. А другой заявил: "Кайли Дженнер живет в особняке за 35 миллионов долларов, и это давление воды...".

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