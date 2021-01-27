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"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

Сегодня, 11:10

Актриса опубликовала архивные фото

Украинская актриса Анна Кошмал в 2018 году стала мамой впервые. Актриса не говорит о своей личной жизни, а также не показывает сына Михаила. Только сейчас Анна показала, как выглядела во время беременности. Фото она опубликовала в InstaStories

Актриса решила ответить на вопросы поклонников. Конечно же, вопросов о муже и ребенке не удалось избежать. Анна рассказала, что ее супруг предпочитает оставаться инкогнито.

Вспомнила актриса и свою беременность. Она призналась, что чувствовала себя хорошо.

По словам Кошмал, материнство – это самое главное в жизни.

"Никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью", – написала она.

Также Анна рассказала, что во время беременности набрала 18 килограммов.

Ранее мы рассказывали, что Эмма Робертс впервые показала новорожденного сына.

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Источник: instagram.com/smorkovkina/
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