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Самая красивая девушка на планете показала свое детское фото

Сегодня, 18:30

Знаменитость покоряет вершины в Аспене

24-летняя американская модель Белла Хадид, которая признана самой красивой девушкой мира, предпочла провести новогодние каникулы по-зимнему. Вместо теплых курортов, девушка отправилась покорять горные вершины в Аспен.

Надев стильный костюм для горнолыжного спорта, Белла Хадид показала подписчикам в Instagram несколько фото с отдыха. Оказалось, что звезда уже не впервые проводит активную зиму. Модель опубликовала снимок экрана со своей детской фотографией на билет на подъемник.

Скриншот Instagram

Также Белла позировала и на лыжах, радуясь снежной зиме.

Скриншот Instagram

Напомним, что ранее, сестра Беллы, Джиджи Хадид показала новые редкие фото с маленькой дочкой.

Также вам может быть полезен обзор этих 5 горнолыжных курортов Украины, в которые еще можно успеть отправиться этой зимой.

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