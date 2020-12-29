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Сальма Хайек показала пышный бюст в бикини и попрощалась с 2020 годом (фото)

Сегодня, 19:30

Актриса показала фото с отдыха

Знаменитая актриса Сальма Хайек, которая недавно поделилась снимком со своей свекровью, показала, как проводит последние дни 2020 года. Звезда "От заката до рассвета" опубликовала два фото с пляжа.

На снимках красотка позирует в ярком купальнике и накидке в тон. Наряд выгодно подчеркивает аппетитные формы 54-летней Хайек.

"Последние дни 2020 года. Никогда не были так благодарна за то, что я здорова и так близка с природой", – написала в своем Instagram Сальма.

Сальма Хайек
Сальма Хайек
Фото: instagram.com/salmahayek

Поклонники написали Хайек в комментариях сотни комплиментов: "Красотка", "Богиня", Невероятная красавица", "Фигура – восторг", "Сальма, вы словно прекрасный цветок", "Восхитительна".

Напомним, Сальма Хайек поделилась архивным фото с красной дорожки.

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