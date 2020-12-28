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Сальма Хайек показала, как выглядит мать ее мужа-миллиардера (фото)

Сегодня, 13:45

Актриса поделилась снимком подготовки к семейному ужину

Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек, которая недавно поделилась архивным снимком с красной дорожки, показала редкое семейное фото. На снимке актриса позирует со своей свекровью Маривонн, матерью ее французского супруга-миллиардера Франсуа Анри-Пино.

"Ужин у свекрови – это всегда незабываемое впечатление!" – написала Сальма на трех языках – родном испанском, английском и французском.

Сальма Хайек со свекровью
Сальма Хайек со свекровью
Фото: instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино объявили о своей помолвке в марте 2007 года. В сентябре того же года у них родилась дочь Валентина Палома Пино. В июле 2008 года Хайек разорвала помолвку. Несмотря на это, 14 февраля 2009 года Сальма и Франсуа зарегистрировали брак в мэрии Парижа. 25 апреля того же года пара провела церемонию бракосочетания повторно в старинном оперном театре Ла Фениче в Венеции.

Напомним, Сальма Хайек показала архивное фото в честь дня рождения дочери.

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