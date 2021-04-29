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С возвращением на экраны! НЛО TV покажет грандиозное шоу "Маска"

Сегодня, 18:30

Начнут показ шоу сразу двумя сериями в день, что станет отличным сюрпризом для тех, кто еще не видел "Маску"

С первого мая на телеканале НЛО TV начинается шоу "Маска" – по два выпуска шоу ежедневно. С бешеным успехом "Маска" прошла на телеканале "Украина", собирая у телевизоров десятки миллионов украинцев. Теперь знакомиться с загадочными звездными участниками будут и зрители НЛО TV.

"Майские праздники решили отметить ярко и с размахом! Начать показ шоу "Маска" сразу двумя сериями в день. Ожидаю, что это станет классным сюрпризом для тех, кто по каким-то причинам еще не видел "Маску", и для тех, кто с удовольствием посмотрит ее снова. Это действительно именно то шоу, которое интригует, поднимает настроение и поражает своей визуальной составляющей", – говорит директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Шоу "Маска" покажут на НЛО TV
Шоу "Маска" покажут на НЛО TV
Фото: пресс-служба НЛО TV

"Маска" – это музыкальное шоу, украинская адаптация известного формата Masked Singer компании Fremantle. Участники шоу – украинские звезды: спортсмены, ведущие, политики, певцы. Их личности скрыты за масками и невероятными костюмами, одним из авторов которых стала известная художница костюмов Леся Патока. Основная задача и развлечение зрителей – узнать звезду, спрятанную за маской, оценивая вокальные данные. А помогают в этом "звездные детективы" – Ольга Полякова, NK, DZIDZIO и Андрей Данилко.

Смотрите шоу "Маска" на телеканале НЛО TV с 1 мая в 19:00 – по два выпуска ежедневно, а также специальный выпуск шоу 6 мая.

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска", идут голосовые пробы потенциальных участников. Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона, и телеканал "Украина" предлагает своим зрителям приобщиться к созданию фантастических образов. Отправить свои эскизы можно на электронный адрес casting@trkua.tv.

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маска НЛО TV шоу "Маска"
Источник: Сегодня
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