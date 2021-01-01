С семьей под Киевом: София Ротару встретила новый год в кругу близких (фото)

Невестка певицы поделилась праздничными кадрами

София Ротару собрала всю свою семью за новогодним столом в доме под Киевом. Артистка встретила 2021-й год с сыном, невесткой и внуками. Фотографиями с домашнего празднования на своей странице в Instagram поделилась невестка Софии Михайловны Светлана Евдокименко.

Судя по фото, за столом собралась вся семья звезды: сама София Ротару, ее сын Руслан с супругой Светланой, мать Светланы Людмила, а также внуки артистки – София, которая к празднику вернулась из Нью-Йорка и Анатолий Евдокименко.

Фото: instagram.com/svetika

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Фото: instagram.com/svetika

Фото: instagram.com/svetika

Напомним, что ранее София Ротару высказалась против замужества своей внучки. Сейчас девушка встречается с украинцем Денисом Жадановым, который также проживает в Нью-Йорке.

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