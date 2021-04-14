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С кем из королевской семьи принц Гарри уже успел встретиться после своего приезда в Британию

Сегодня, 15:37

Впервые после скандального интервью Опре Уинфри герцог Сассекский встретился с некоторыми родственниками из королевской семьи

После приезда в Британию на похороны дедушки принц Гарри уже успел встретиться с принцессой Евгенией. Об этом сообщает Vаnity Fair.

Отмечается, что внучка Елизаветы II – первый член королевской семьи, который видел герцога Сассекского с момента его возвращения на родину. Гарри всегда близко общался с Евгенией и она поддерживала его во всем.

Принц Гарри и принцесса Евгения
Принц Гарри и принцесса Евгения
Фото: Getty Images

Герцог Сассекский уже успел увидеть и первенца внучки Елизаветы II.

Также после своего приезда в Британию принц Гарри уже пообщался с принцем Уильямом, но пока только по телефону. Об этом сообщает Тhe Telegraph.

По словам инсайдера, разговор между братьями был недолгим.

Напомним, похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церемонию прощания будут транслировать в прямом эфире.

Ранее мы рассказывали,что Елизавета II вернулась к обязанностям после смерти мужа.

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