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С Днем Киева: как звезды шоу-бизнеса признаются столице в любви

Сегодня, 14:49

Сегодня празднуется 1539 лет с момента основания Киева

Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/kosadcha, instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/jamalajaaa

В последнее воскресенье мая празднуется День Киева. В этом году мы отмечаем 1539 лет со дня основания столицы. Любимый город с днем рождения поздравляют звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них поделились интересными историями о Киеве.

Джамала

Певица Джамала опубликовала серию фото в каштанах. Очень тематично, ведь именно Киев считается городом этих прекрасных деревьев, которые цветут в мае.

, Jamala (@jamalajaaa)

"Город, который безумно люблю! С днем рождения тебя", – написала Джа в посте.

NK

Настя Каменских в Instastories спела отрывок из всем известной песни о Киеве. Очень душевно.

Видео: instagram.com/stories/kamenskux

Катя Осадчая

Ведущая рассказала, каким она видела Киев в детстве, и отметила, что ей очень грустно наблюдать за тем, как рушатся старые памятники архитектуры.

, Katya Osadcha (@kosadcha)

"Мне очень жаль, когда вижу, как разрушают исторические здания и в такие моменты хочется посмотреть в глаза этим людям, которым новое блестящее из стекла и бетона лучше, чем памятник архитектуры. Но несмотря на все не теряю надежду, что город перестанут разрушать и застраивать хаотично, и Киев станет еще красивее, чем был в моем детстве", – написала Осадчая.

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Святослав Вакарчук

Музыкант поделился своими мыслями об особенной атмосфере украинской столицы, которую он заметил не сразу.

"Киев имеет какую-то особую энергию. Ее не заметят туристы, приехавшие на день или на неделю. Мне, парню из Львова, был нужен не один год, чтобы ее почувствовать. Но когда, наконец, почувствовал, начал дышать с Киевом в унисон. Это неповторимое ощущение – дыхание города, который ты любишь", – написал в Instagram Святослав Вакарчук.

, (@sviatoslav.vakarchuk)

Юля Санина

Фронтвумен The HARDKISS разместила в соцсети короткое поздравление, написав, что Киев рулит.

, (@the_hardkiss)

DZIDZIO

Михаил Хома, он же DZIDZIO, тоже не особенно многословен. В сторис он опубликовал отрывок из своей песни, в которой признается в любви Киеву.

Видео: instagram.com/dzidzio

Ранее мы писали, что делать на День Киева – список мероприятий, которые мы рекомендуем.

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