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С цитатой из "Терминатора": Арнольд Шварценеггер привился от COVID-19 (видео)

Сегодня, 11:52

Легендарный актер получил вакцину от COVID-19 в Лос-Анджелесе

Арнольд Шварценеггер, который недавно назвал Дональда Трампа "худшим президентом в истории", вакцинировался от COVID-19 и призвал других присоединиться.

На своей странице в Instagram легенда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии опубликовал видео, на котором медсестра делает ему прививку на бейсбольном стадионе "Доджер" в Лос-Анджелесе, где сейчас открыли пункты вакцинации.

"Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Если у вас также есть право на прививку, присоединяйтесь ко мне. Пойдем со мной, если хочешь жить!" – написал Шварценеггер, добавив в конце свою фирменную фразу из "Терминатора".

Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

В настоящее время в округе Лос-Анджелес право на вакцинацию имеют лица в возрасте 65 лет и старше.

Напомним, Патрик Шварценеггер блеснул кубиками на прессе.

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