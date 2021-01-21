С цитатой из "Терминатора": Арнольд Шварценеггер привился от COVID-19 (видео)
Легендарный актер получил вакцину от COVID-19 в Лос-Анджелесе
Арнольд Шварценеггер, который недавно назвал Дональда Трампа "худшим президентом в истории", вакцинировался от COVID-19 и призвал других присоединиться.
На своей странице в Instagram легенда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии опубликовал видео, на котором медсестра делает ему прививку на бейсбольном стадионе "Доджер" в Лос-Анджелесе, где сейчас открыли пункты вакцинации.
"Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Если у вас также есть право на прививку, присоединяйтесь ко мне. Пойдем со мной, если хочешь жить!" – написал Шварценеггер, добавив в конце свою фирменную фразу из "Терминатора".
В настоящее время в округе Лос-Анджелес право на вакцинацию имеют лица в возрасте 65 лет и старше.
Напомним, Патрик Шварценеггер блеснул кубиками на прессе.
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