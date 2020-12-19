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Рыбак прокомментировал финал "Холостячки", а Эллерт ему ответил

Сегодня, 12:37

Андрей Рыбак поздравил Александра Эллерта с победой

В пятницу, 18 декабря, состоялся долгожданный финал реалити "Холостячка", где победу одержал Александр Эллерт. Зрители долгое время наблюдали за судьбой двух товарищей на проекте – Эллерта и его коллеги и близкого друга Андрея Рыбака. Парни знали друг друга до проекта. И Александр, и Андрей – комики, которым хорошо знаком мир шоу-бизнеса и ТВ. Это им не помешало бороться за сердце одной девушки – Ксении Мишиной.

В Instagram Андрей Рыбак поздравил Сашу Эллерта с победой, опубликовав их совместное фото.

"Ну вы поняли! Рад за друга! Рад за дружбу! Рад!" – написал лаконичный комментарий Рыбак. На это Эллерт кратко ему ответил: "Спасибо, друг!"

Скриншот: Instagram Андрея Рыбака

Подписчики неоднозначно отреагировали на пост Андрея – кто-то порадовался за Эллерта вместе с ним, а кто-то отметил, что Рыбак "не любил Ксению Мишину", раз так легко поздравляет друга с победой.

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Ранее мы рассказывали, как на свою победу в "Холостячке" отреагировал Александр Эллерт.

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