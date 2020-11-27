"Русский язык – часть нашей истории": украинская певица спровоцировала скандал в Сети

Кира Мазур заявила, что будет писать песни на любом языке, каком только захочет

Украинская певица Кира Мазур, вероятно, спровоцировала новый языковой скандал. В социальной сети участница Нацотбора на "Евровидение" исполнительница опубликовала пост, в котором резко высказалась о наболевшей теме.

В Facebook Мазур написала, что разговаривает на четырех языках, в том числе и на русском, но в Украине "гнобят" и "уничтожают" друг друга за язык.

Кира Мазур Фото: facebook.com/kira.mazur.official

"В нашем "демократическом многонациональном и независимом государстве" гнобят уже все и всех. Поэтому и трещит оно по швам, чего враг и желает. И вместо того, чтобы поддерживать друг друга, не зависимо кто ты и на каком языке разговариваешь, мы просто друг друга уничтожаем", – высказалась Кира Мазур.

Скриншот: facebook.com/kira.mazur

Причиной такого поста была то, что накануне Кира Мазур опубликовала пост на своей странице в Facebook на русском языке. Это вызвало множество споров среди пользователей Сети, которые начали сравнивать артистку с Ани Лорак, дуэтом ANNA MARIA, Иваном Дорном и другими звездами, с не проукраинскими взглядами.

Скриншот: facebook.com/kira.mazur

Вскоре Мазур удалила пост, а вместо него опубликовала новый, вышеупомянутый, в котором также сообщила, что понятие патриотизм для нее потеряло смысл.

"Понятие "патриотизм" ужасно изуродованное и отдает чем-то мерзким теперь. Короче, я буду собой и мне наср*ть. Я писала, пишу и буду писать музыку, посты и говорить на всех языках, на которых могу и хочу. Именно такие у меня представления о демократической свободной стране", – добавила она.

Скриншот: facebook.com/kira.mazur

"А с украиноязычной частью что будем делать, которая хочет слышать украинский и не отписываться? ...Почему мы должны русскоязычных уважать, а украиноязычные, и так поймут?", – пишут в комментариях к посту певицы.

Кто такая Кира Мазур

Певица Кира Мазур, она же КiRA MAZUR, участница Национального отбора на "Евровидение-2019". Она пишет песни на украинском языке и отличается запоминающимся вокалом.

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