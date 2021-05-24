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Руслана Писанка призналась, почему у них с супругом нет детей

Сегодня, 19:19

Популярная украинская актриса и телеведущая ответила на распространенный вопрос во время одного из своих интервью

Руслана Писанка с супругом
Руслана Писанка с супругом
Фото: instagram.com/pisankaruslana

Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка уже девять лет состоит в браке с бизнесменом Игорем Исаковым. У пары часто спрашивают о детях, но артистка и бизнесмен честно признаются – о пополнении в семье они не задумываются.

"Мы решили, что не будем об этом переживать, потому что немного поздновато было начинать. Тем более что у Игоря есть сын, который, кстати, некоторое время жил с нами. Жизнь не заканчивается, жизнь продолжается,", – рассказала Руслана в интервью для ЖВЛ.

Руслана Писанка c мужем
Руслана Писанка c мужем
Фото: instagram.com/pisankaruslana

Стоит отметить, Руслана Писанка и ранее говорила, что о детях думать поздно.

"Я была всегда в мире фантазий и мечтаний. И вот, ты выходишь замуж, и уже неизвестно, стоит ли задумываться о детях в таком возрасте. На сегодняшний день нужно еще ребенка успеть поднять. Ты пляшешь, скачешь, можешь заиграться. И становится уже поздно думать о том, о чем нужно было думать 20 лет назад…", – призналась актриса во время участия в шоу "Зважені та щасливі".

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