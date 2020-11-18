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Руперт Гринт побил рекорд Instagram. Актер зарегистрировался там лишь неделю назад

Вчера, 17:24

Актер попал в Книгу рекордов Гиннеса

Помните, мы недавно писали о том, что 94-летний ведущий сэр Дэвид Аттенборо побил рекорд Дженнифер Энистон в Instagram? Он попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый быстрый набор миллиона подписчиков – на это понадобилось всего 4 часа и 44 минуты. Так вот, его рекорд уже успел побить звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт, который зарегистрировался в Instagram чуть больше недели назад (а точнее – 8 дней назад). Об этом сообщает BBC.

Актер, сыгравший Рона Уизли во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, сделал свой первый пост 10 ноября. Он достиг отметки в миллион подписчиков за четыре часа и одну минуту!

Актер Руперт Гринт
Актер Руперт Гринт
Фото: Getty Images

Согласно Книге рекордов Гиннеса, это на 43 минуты быстрее, чем потребовалось сэру Дэвиду Аттенборо, когда он зарегистрировался в соцсети в сентябре.

Первым постом 32-летнего актера стало его фото с маленькой дочкой. Гринт сказал, что он присоединился к Instagram, чтобы "познакомить всех вас с Уэндсдэй" – его дочкой от супруги Джорджии Грум.

Скриншот:

Ранее мы делились списком знаменитостей, которые вошли в ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram в 2020 году.

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