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Розали из "Холостяка" рассказала, как столкнулась с расизмом и травлей

Сегодня, 22:21

Над девушкой издевались в школе

Пятый выпуск проекта "Холостяк" шокирует личными историями девушек. Одна из участниц рассказала, что в 11 лет ей вырезали опухоль, а еще одна претендентка на сердце Михаила Заливако – Розали призналась, что в детстве столкнулась с расизмом.

Девушка наполовину африканка, с детства ей было сложно найти друзей из-за того, что сверстники с предубеждением относились к ее происхождению и издевались над Розали, которая была "не такой, как все".

"Дети до определенного возраста, если видят отличие – это для них преграда к общению. Во мне было большое отличие, поэтому так складывалось. В школьные годы у меня не было друзей, это было общение ради выгоды. Я хорошо знала многие предметы, и со мной дружили, когда шел учебный год, а летом начинался тотальный ужас", – рассказала Розали.

Розали из "Холостяка-11"
Розали из "Холостяка-11"
Фото: Скриншот из видео, instagram.com/rosali_kovbasa

Девушка также вспомнила историю, которая произошла, когда ей было 9-10 лет. Одноклассники украли ее личный дневник и начали издеваться над Розали.

"Специально меня позвали, чтобы я посмотрела, как они его вываливают в грязи и не только. Мне сказали, что там мне и место – где был мой дневничок", – вспомнила Розали.

Напомним, участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте.

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