Российская модель хочет родить, использовав биоматериал Джигарханяна

Алена Кравец загорелась идеей родить ребенка от недавно умершего актера

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября, но, похоже, некоторых в погоне за славой это не остановит. Российская модель, актриса, певица Алена Кравец заявила, что хочет родить ребенка от недавно умершего актера. Об этом она рассказала изданию "ДНИ.ру".

По словам девушки, у нее есть информация, что Армен Джигарханян заморозил свои сперматозоиды в элитном центре планирования семьи на Рублевке. Теперь Кравец хочет использовать биоматериал и родить ребенка от популярного актера.

Алена Кравец Фото: Instagram

"Это же прекрасный генетический материал – дети будут красивыми, талантливыми, полными сил до старости. К тому же дочь давно просила меня о братике или сестричке", – говорит модель.



Она уже даже придумала имена для детей. Если родится девочка – Елена, в память единственной дочери Джигарханяна, а если мальчик – Армен.

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