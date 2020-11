Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

Маэстро похоронили рядом со его родителями

Сегодня, 23 ноября, во Львове прошли похороны Романа Виктюка. Театрального режиссера, который умер 17 ноября в возрасте 84 лет, похоронили рядом с его родителями. Гроб с Виктюком транспортировали из Москвы, где ранее прошла траурная церемония прощания.

Во Львове с Романом Григорьевичем прощались в Первом украинском театре для детей и юношества. Именно там народный артист Украины начал свой творческий путь – сначала как актер, а потом как режиссер.

Мэтра вынесли под аплодисменты и композицию The Show Must Go On группы Queen.

Видео: Сегодня

Гроб Виктюка пронесли от церкви Святого Андрея, а после похоронная процессия отправилась на Лычаковское кладбище. Режиссера похоронили в семейном склепе рядом с его родителями.

Эксклюзивными фото и видео с похорон Романа Виктюка поделился корреспондент "Сегодня".

Во Львове похоронили Романа Виктюка Фото: Сегодня

Похороны Романа Виктюка во Львове Фото: Сегодня

Видео: Сегодня

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультета ГИТИСа, а после работал в театрах Львова, Киева, Вильнюса. С 1970-х годов Виктюк ставил спектакли в разных театрах Москвы, Львова и Киева.

Ранее близкий друг Романа Виктюка, руководитель Дворца "Украина" и продюсер Сергей Перман прокомментировал для Сегодня.Lifestyle, каким он помнит знаменитого режиссера, мастера и легенду театра.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться