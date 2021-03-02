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Рокер-Поплавский рассекает с красавицей на "харлей-дэвидсоне" по ночному городу: видео

Сегодня, 17:30

Артист презентовал новый клип

Михаил Поплавский, который недавно "зажег" Сеть танцем с доярками, выпустил клип на песню "Далі буде". В этот раз поющий ректор решился на новый эксперимент и, чтобы удивить своих фанов, позволил занять режиссерское кресло студенту КНУКиИ. В итоге вау-эффект состоялся: много неона, 3D-виртуальная реальность, зажигательные танцы и рокер-романтик Михаил Поплавский вызвали восторг у слушателей.

В опубликованном на YouTube клипе Михаил Поплавский предстает сразу в двух образах. Вначале он предстает как эпатажный байкер, который на огромной скорости на "Харлей-Дэвидсоне" везет свою спутницу и преодолевает огонь, а затем превращается в романтика.

Кадр из клипа Поплавского "Далі буде"
Кадр из клипа Поплавского "Далі буде"
Фото: Скриншот из YouTube

3D-графика воссоздает столичные локации, которые с легкостью узнают зрители. В клипе появляются также танцовщицы в стильных нарядах и музыканты.

В своем Instagram-аккаунте Михаил Поплавский отметил, что автором идеи и режиссером клипа выступил Михаил Харченко – студент пятого курса КНУКиИ. Именно он предложил добавить эффектности в клип артиста.

Кадр из клипа Поплавского "Далі буде"
Кадр из клипа Поплавского "Далі буде"
Фото: Скриншот из YouTube

Смотрите клип Михаила Поплавского "Далі буде":

Ранее O.TORVALD представили клип к 16-летию группы в необычном формате.

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