Родная сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт

Сейчас Анна Бузова находится на реабилитации

Родная сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт. Об этом девушка сама написана на своей странице в Instagram.

Анна Бузова долгое время не появлялась в соцсетях, и ее подписчики начали волноваться. Оказалось, что, к сожалению, не зря. У девушки случился инсульт в прошлый четверг. К счастью, рядом был ее молодой человек Константин, который быстро отвез девушку в ближайшую клинику к неврологу.

Анна Бузова Фото: Instagram

"Я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был, почему-то, самый большой страх – не суметь сказать любимому, что люблю. Меня даже не сильно испугало асимметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге, но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду, не отпускал мою руку, и что я его сильно-сильно люблю! Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь, мычишь и ревешь от безысходности", – написала девушка.

Сейчас Анне Бузовой уже намного лучше, она находится на реабилитации.

Ранее мы писали, что Елена Конудлайнен была срочно госпитализирована c подозрением на инсульт. Напомним, виновному в ДТП Михаилу Ефремову диагностировали инсульт.

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