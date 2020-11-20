Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Родная сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт

Сегодня, 12:51

Сейчас Анна Бузова находится на реабилитации

Родная сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт. Об этом девушка сама написана на своей странице в Instagram.

Анна Бузова долгое время не появлялась в соцсетях, и ее подписчики начали волноваться. Оказалось, что, к сожалению, не зря. У девушки случился инсульт в прошлый четверг. К счастью, рядом был ее молодой человек Константин, который быстро отвез девушку в ближайшую клинику к неврологу.

Анна Бузова
Анна Бузова
Фото: Instagram

"Я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был, почему-то, самый большой страх – не суметь сказать любимому, что люблю. Меня даже не сильно испугало асимметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге, но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду, не отпускал мою руку, и что я его сильно-сильно люблю! Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь, мычишь и ревешь от безысходности", – написала девушка.

Сейчас Анне Бузовой уже намного лучше, она находится на реабилитации.

Ранее мы писали, что Елена Конудлайнен была срочно госпитализирована c подозрением на инсульт. Напомним, виновному в ДТП Михаилу Ефремову диагностировали инсульт.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Хочу познакомиться с Мозгами": Ольга Бузова запишет трек с Потапом Ольга Бузова представит Россию на Евровидении-2020 - СМИ «Муж и жена — одна сатана»: Ольгу Бузову заподозрили в тайной свадьбе
Ольга Бузова здоровье звезд
Реклама

Новости партнеров

Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица

Популярные статьи

Сегодня, 14:55Food

Инжир: польза и вред для здоровья

Сегодня, 13:40Шоу-бизнес

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Сегодня, 05:55Fun

10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин (фото)

Сегодня, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 20 ноября: Близнецам пора сходить в спортзал, а Ракам – релакснуть

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряШоу-бизнес

42-летняя Василиса Фролова впервые станет мамой: фото

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Как выглядели известные звездные красавчики в юности
Как выглядели известные звездные красавчики в юности
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Много шума из ничего: 7 самых переоцененных фильмов в истории
Много шума из ничего: 7 самых переоцененных фильмов в истории
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять