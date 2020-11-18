Родились в один день с разницей в 25 лет: Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа с годовщиной свадьбы

Пара вместе уже 20 лет

Знаменитая 51-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила своего 76-летнего супруга Майкла Дугласа с 20-й годовщиной свадьбы.

На своей странице в Instagram Кэтрин опубликовала трогательный видеоряд, состоящий из их с Майклом совместных фотографий разных лет.

"20 лет назад в этот день мы с Майклом поженились! Какой был чудесный и волшебный вечер! И спустя 7304,85 дней и ночей я люблю тебя сейчас так же, как любила тогда. (кроме той частички "85":) ) Спасибо за любовь и смех", – подписала публикацию Зета-Джонс.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились 18 ноября 2000 года. До свадьбы пара встречалась в течение двух лет. У супругов есть двое детей – 20-летний сын Дилан Майкл Дуглас и 17-летняя дочь Кэрис Зета-Дуглас.

Напомним, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс родились в одни день, но с перерывом в 25 лет. Такая большая разница в возрасте не смогла остановить влюбленных на пути к счастью. Ранее мы рассказывали их историю любви. Напомним, Кэтрин Зета-Джонс поделилась редким фото дочери.

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