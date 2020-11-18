Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Родились в один день с разницей в 25 лет: Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа с годовщиной свадьбы

Вчера, 16:37

Пара вместе уже 20 лет

Знаменитая 51-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила своего 76-летнего супруга Майкла Дугласа с 20-й годовщиной свадьбы.

На своей странице в Instagram Кэтрин опубликовала трогательный видеоряд, состоящий из их с Майклом совместных фотографий разных лет.

"20 лет назад в этот день мы с Майклом поженились! Какой был чудесный и волшебный вечер! И спустя 7304,85 дней и ночей я люблю тебя сейчас так же, как любила тогда. (кроме той частички "85":) ) Спасибо за любовь и смех", – подписала публикацию Зета-Джонс.

Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились 18 ноября 2000 года. До свадьбы пара встречалась в течение двух лет. У супругов есть двое детей – 20-летний сын Дилан Майкл Дуглас и 17-летняя дочь Кэрис Зета-Дуглас.

Напомним, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс родились в одни день, но с перерывом в 25 лет. Такая большая разница в возрасте не смогла остановить влюбленных на пути к счастью. Ранее мы рассказывали их историю любви. Напомним, Кэтрин Зета-Джонс поделилась редким фото дочери.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Джордж Клуни о своей супруге: "Моя жизнь была пуста до встречи с ней" Спустя четыре года после развода: Мартин Фримен из «Хоббита» вывел в свет свою новую девушку Мужу не изменяла: новые подробности романа Цибульской со звездой "Танців з зірками"
свадьба Кэтрин Зета-Джонс Майкл Дуглас романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
“Выглядит как передутая кукла”: Ольгу Бузову высмеяли за фотошоп
“Выглядит как передутая кукла”: Ольгу Бузову высмеяли за фотошоп
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять