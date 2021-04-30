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Рики Мартин осветлил бороду: сравниваем его до и после

Сегодня, 17:40

49-летний певец снялся в эффектных образах для Schön! Magazine и на него просто невозможно насмотреться

Рики Мартин, который ранее показал подросшего сына, стал звездой Schön! Magazine, украсив собой сразу две обложки издания. Кадрами из фотосессии артист поделился в своем Instagram-профиле, и это обязательно нужно увидеть.

Горячий пуэрториканец позировал в кожаных нарядах, в сетке и джинсах. Но особенно внимание к себе притягивает его борода, которую Рики накануне осветлил.

Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin

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Фото: instagram.com/dvlstylist

Безусловно, Рики Мартин красив любым, но мы решили сравнить его с темной и белой бородой, а вы можете проголосовать за тот вариант, который вам нравится больше, в конце материала.

Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin

Ранее мы писали, что Рики Мартин с мужем снялись для ЛГБТ-журнала.

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