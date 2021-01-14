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Рианна в полупрозрачном белье продемонстрировала свои формы

Сегодня, 19:28

Певица снялась в откровенной съемке для собственного бренда

Певица Рианна, которой приписывают роман с известным репером, уже готовится ко Дню святого Валентина. На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры горячей фотосессии.

Новая коллекция белья бренда Savage X Fent, основательницей которого является Рианна, приурочена ко Дню влюбленных. На опубликованных снимках певица появилась в красном полупрозрачном комплекте с накладками в виде сердечек. Лук артистка дополнила перчатками и чулками из латекса.

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

badgalriri (@badgalriri)

Подписчики оценили фото. "Красавица", "Разбиваешь сердце", "Какая горячая", "Как жарко", – написали в Сети.

Напомним, недавно Рианна сняла видео с поклонником.

Ранее мы рассказывали, что Дженнифер Лопес снялась голой в своем новом клипе.

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