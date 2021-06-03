Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рианна показала горячие кадры в прозрачном нижнем белье (фото)

Сегодня, 10:57

33-летняя знаменитость похвасталась полупрозрачным комплектом белья, состоящим из бюстгальтера без бретелей и стрингов

Певица Рианна позирует в нижнем белье
Певица Рианна позирует в нижнем белье
Фото: Сегодня

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна, которая после расставания с миллиардером закрутила роман с известным репером, показала в своем Instagram откровенные фото в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.

33-летняя знаменитость похвасталась полупрозрачным комплектом белья, состоящим из бюстгальтера без бретелей и стрингов. Ее образ дополнили белые босоножки на шпильках с искусственным мехом, серьги, кольца, браслеты и цепи на шее.

Певица Рианна в красном белье
Певица Рианна в красном белье
Фото: instagram.com/badgalriri

"Три минуты думала над тем, как мне подписать эти фотографии. Поняла, что мне нечего сказать", – подписала она пост.

Поклонники восхитились внешним видом исполнительницы:

  • "У меня нет слов, ты просто восхитительна!"
  • "Я люблю тебя, моя королева!"
  • "Сногсшибательное тело!"
  • "У меня мурашки по коже от твоей красоты!"
  • "Ты сумасшедше сексуальна!".

Артистка также примеряла черный комплект белья
Артистка также примеряла черный комплект белья
Фото: instagram.com/badgalriri

К слову, Рианна довольно редко публикует свои фото, поэтому каждый кадр набирает миллионы лайков.

Отметим, что Рианна всегда демонстрирует белье своего бренда именно на себе. В октябре прошлого года состоялся модный показ Savage x Fenty, в котором, помимо самой звезды, приняли участие сестры Хадид, актрисы Слик Вудс и Лаверн Кокс, певица Холси и другие знаменитости. Бренд артистки весьма популярен в США.

Читайте также:
Рианна в соблазнительном нижнем белье заставит пойти в спортзал и много приседать

У Рианны есть немало двойников – многие девушки хотят быть похожими на звездную красотку. Кто-то делает операции, а кто-то и вправду чем-то похож на Рианну. Недавно мы писали, что "копия" Рианны поборется за титул обладательницы самых красивых ягодиц.

В видеосюжете ниже узнайте, в чем звезды готовятся открывать пляжный сезон:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рианна в соблазнительном нижнем белье заставит пойти в спортзал и много приседать Известный рэпер подтвердил отношения с Рианной: Любовь всей моей жизни Копия Рианны поборется за титул обладательницы самых красивых ягодиц (фото) Рианна обнажила грудь и вызвала скандал из-за подвески в виде индуистского божества: фото
фото Рианна белье
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярные статьи

Вчера, 14:57Фаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

Вчера, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Вчера, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 07:01Вкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

1 июняЗвездно

Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

1 июняПсихо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

1 июняВкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

1 июняФаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

1 июняЗвездно

Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове

1 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

1 июняЗвездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяEvents

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

31 маяЗвездно

Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

31 маяВкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Новости партнеров

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять