Рианна показала горячие кадры в прозрачном нижнем белье (фото)

33-летняя знаменитость похвасталась полупрозрачным комплектом белья, состоящим из бюстгальтера без бретелей и стрингов

Певица Рианна позирует в нижнем белье Фото: Сегодня

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна, которая после расставания с миллиардером закрутила роман с известным репером, показала в своем Instagram откровенные фото в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.

33-летняя знаменитость похвасталась полупрозрачным комплектом белья, состоящим из бюстгальтера без бретелей и стрингов. Ее образ дополнили белые босоножки на шпильках с искусственным мехом, серьги, кольца, браслеты и цепи на шее.

Певица Рианна в красном белье Фото: instagram.com/badgalriri

"Три минуты думала над тем, как мне подписать эти фотографии. Поняла, что мне нечего сказать", – подписала она пост.

Поклонники восхитились внешним видом исполнительницы:

"У меня нет слов, ты просто восхитительна!"

"Я люблю тебя, моя королева!"

"Сногсшибательное тело!"

"У меня мурашки по коже от твоей красоты!"

"Ты сумасшедше сексуальна!".

Артистка также примеряла черный комплект белья Фото: instagram.com/badgalriri

К слову, Рианна довольно редко публикует свои фото, поэтому каждый кадр набирает миллионы лайков.

Отметим, что Рианна всегда демонстрирует белье своего бренда именно на себе. В октябре прошлого года состоялся модный показ Savage x Fenty, в котором, помимо самой звезды, приняли участие сестры Хадид, актрисы Слик Вудс и Лаверн Кокс, певица Холси и другие знаменитости. Бренд артистки весьма популярен в США.

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У Рианны есть немало двойников – многие девушки хотят быть похожими на звездную красотку. Кто-то делает операции, а кто-то и вправду чем-то похож на Рианну. Недавно мы писали, что "копия" Рианны поборется за титул обладательницы самых красивых ягодиц.

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