Рианна показала горячие кадры в прозрачном нижнем белье (фото)
33-летняя знаменитость похвасталась полупрозрачным комплектом белья, состоящим из бюстгальтера без бретелей и стрингов
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна, которая после расставания с миллиардером закрутила роман с известным репером, показала в своем Instagram откровенные фото в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.
33-летняя знаменитость похвасталась полупрозрачным комплектом белья, состоящим из бюстгальтера без бретелей и стрингов. Ее образ дополнили белые босоножки на шпильках с искусственным мехом, серьги, кольца, браслеты и цепи на шее.
"Три минуты думала над тем, как мне подписать эти фотографии. Поняла, что мне нечего сказать", – подписала она пост.
Поклонники восхитились внешним видом исполнительницы:
- "У меня нет слов, ты просто восхитительна!"
- "Я люблю тебя, моя королева!"
- "Сногсшибательное тело!"
- "У меня мурашки по коже от твоей красоты!"
- "Ты сумасшедше сексуальна!".
К слову, Рианна довольно редко публикует свои фото, поэтому каждый кадр набирает миллионы лайков.
Отметим, что Рианна всегда демонстрирует белье своего бренда именно на себе. В октябре прошлого года состоялся модный показ Savage x Fenty, в котором, помимо самой звезды, приняли участие сестры Хадид, актрисы Слик Вудс и Лаверн Кокс, певица Холси и другие знаменитости. Бренд артистки весьма популярен в США.
У Рианны есть немало двойников – многие девушки хотят быть похожими на звездную красотку. Кто-то делает операции, а кто-то и вправду чем-то похож на Рианну. Недавно мы писали, что "копия" Рианны поборется за титул обладательницы самых красивых ягодиц.
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