Результат одной драки: Дядя Жора пережил клиническую смерть

Тогда шоумен получил 13 ножевых ранений

Этой весной украинский шоумен, продюсер и певец Дядя Жора перенес инсульт. Сейчас шоумен тщательно следит за своим здоровьем , но вспоминает, что уже был на грани смерти. В интервью программе "Зірковий шлях" для телеканала "Украина" Дядя Жора рассказал, что однажды пережил клиническую смерть.

Это случилось 20 лет назад, когда шоумен защищал друга в драке. Тогда он получил 13 ножевых ранений: пробитая шея, легкие и проникающая рана в сердце.

"Это была история, когда десять на одного. Я заступился за товарища. В результате получил 13 ножевых ранений, плюс рука, нога, плечо, пробитая шея, легкие справа и рана – проникающая в сердце", – вспомнил Дядя Жора.

Шоумен Дядя Жора Фото: instagram.com/dyadya_jora

Чтобы не терять времени, врачи приняли решение оперировать шоумена без наркоза.

"Вижу, что меня берут за руки растягивают, держат. Ну а потом все – скальпель, боль. Я кричал, матерился, просил укол. Потом полностью отключился. Была клиническая смерть. А потом было самое главное – ждали, приду ли я в себя", – рассказывает телеведущей.

Нападавших так и не удалось наказать. Дядя Жора рассказал, что тот, кто наносил удар давно сбежал за границу.

Смотрите эксклюзивное интервью Дяди Жоры в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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