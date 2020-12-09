Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Результат одной драки: Дядя Жора пережил клиническую смерть

Сегодня, 14:14

Тогда шоумен получил 13 ножевых ранений

Этой весной украинский шоумен, продюсер и певец Дядя Жора перенес инсульт. Сейчас шоумен тщательно следит за своим здоровьем , но вспоминает, что уже был на грани смерти. В интервью программе "Зірковий шлях" для телеканала "Украина" Дядя Жора рассказал, что однажды пережил клиническую смерть.

Это случилось 20 лет назад, когда шоумен защищал друга в драке. Тогда он получил 13 ножевых ранений: пробитая шея, легкие и проникающая рана в сердце.

"Это была история, когда десять на одного. Я заступился за товарища. В результате получил 13 ножевых ранений, плюс рука, нога, плечо, пробитая шея, легкие справа и рана – проникающая в сердце", – вспомнил Дядя Жора.

Шоумен Дядя Жора
Шоумен Дядя Жора
Фото: instagram.com/dyadya_jora

Чтобы не терять времени, врачи приняли решение оперировать шоумена без наркоза.

"Вижу, что меня берут за руки растягивают, держат. Ну а потом все – скальпель, боль. Я кричал, матерился, просил укол. Потом полностью отключился. Была клиническая смерть. А потом было самое главное – ждали, приду ли я в себя", – рассказывает телеведущей.

Нападавших так и не удалось наказать. Дядя Жора рассказал, что тот, кто наносил удар давно сбежал за границу.

Смотрите эксклюзивное интервью Дяди Жоры в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

Ранее мы рассказывали, что Кэтрин-Зета Джонс травмировала серьезно ногу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
DOROFEEVA рассказала, почему сольная карьера была на грани срыва "Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой "Отмотал свой срок": Дядя Жора записал забавное видео в честь выписки из больницы
дядя Жора Зірковий шлях
Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
Реклама

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов

Популярные статьи

Сегодня, 13:17Wellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Вчера, 21:14Wellness

Сильная вспышка на Солнце спровоцирует серьезную магнитную бурю в ближайшее время

Вчера, 19:20Food

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряШоу-бизнес

Как живет звезда "Х-фактора" – Евгений Литвинкович? Мы разузнали

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFun

"Иди проспись": телеведущего затравили за тарелку "русского борща"

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

7 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Постаревшая, но счастливая: Билык показала все лицо в морщинах
Постаревшая, но счастливая: Билык показала все лицо в морщинах
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять