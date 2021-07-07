Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Спецтема

Канны-2021

Топ-новость

WOW Ефросинина

Топ-новость

Гарри обижен

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Топ-новость

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Режиссер и ЛГБТ-активист Движон о каминг-ауте MELOVIN: Так сделает еще не один известный человек

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
7 июля, 18:40
Копировать ссылку
Известный украинский клипмейкер поделился своими впечатлениями по поводу того, что MELOVIN решил рассказать правду о своей сексуальной ориентации
Юрий Движон прокомментировал каминг-аут MELOVIN
Юрий Движон прокомментировал каминг-аут MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official, скриншот, пресс-служба

Украинский клипмейкер, режиссер, ЛГБТ-активист Юрий Движон поделился с Life Cегодня своими мыслями по поводу каминг-аута MELOVIN. Напомним, артист на сцене Atlas Weekend поцеловался с девушкой, а затем и с парнем, признавшись, что ему нравятся и те, и другие.

По мнению Юрия Движона, украинцы стали на шаг ближе к более толерантному обществу.

Мне приятно видеть, как наше новое молодое поколение избавляется от комплексов и становится свободнее. Одобрительно, что артист с такой большой аудиторией и голосом сделал столь важную для общества вещь. После этого я чувствую, как мы еще на несколько шагов приблизились к более толерантным в этом плане странам, – делится с нами Юрий.

Мы поинтересовались у клипмейкера, считает ли он, что в будущем кто-то из украинских знаменитостей тоже сможет "выйти из шкафа" (выражение, обозначающее публичное признание человеком своей принадлежности к ЛГБТ – Ред.).

Конечно, сможет и выйдет не один известный человек, для этого нужно время и готовность украинцев более позитивно и с пониманием воспринять такие признания. Сексуальная ориентация – это не выбор или желание кого-то, это природа и данность, которую не выбирают, – поделился с нами Юрий.

Юрий Движон
Юрий Движон / Фото: пресс-служба

Юрий уверен, что следующий артист, который расскажет о своей ориентации, получит еще больше поддержки со стороны публики. Отметим, что реакция публики на признание MELOVIN была разной – одни поддержали, другие были возмущены.

Я думаю, если бы каминг-аут в нашей стране стали обычным делом, а любая сексуальная ориентация положительно принималась обществом, тогда бы реакция была почти 100% положительной. Уверен, что следующий артист, который сделает то же самое, получит еще больше поддержки от украинцев. А пока хорошо, что обсуждение этой темы продолжается и наши граждане становятся более осведомленными в этом вопросе, стирая в своих головах стереотипы о ЛГБТ, которые навязывались им десятилетиями, – говорит Движон.

Ранее Юрий Движон рассказал нам о том, как он пережил карантин, почему не хочет жить в США, об отношении украинского общества к ЛГБТ и не только.

Смотрите видео о том, как украинские звезды выбирали своих вторых половинок:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Заведи будильник
6 - 18 июля

Стартовал 74-й Каннский кинофестиваль

Красная дорожка: самые стильные гости
Цитата дня

Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

Камилла Томини королевский эксперт
Узнать больше о королевской семье
Белла Хадид на красной дорожке Канн-2021
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять