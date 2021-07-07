Режиссер и ЛГБТ-активист Движон о каминг-ауте MELOVIN: Так сделает еще не один известный человек

Известный украинский клипмейкер поделился своими впечатлениями по поводу того, что MELOVIN решил рассказать правду о своей сексуальной ориентации

Юрий Движон прокомментировал каминг-аут MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official, скриншот, пресс-служба

Украинский клипмейкер, режиссер, ЛГБТ-активист Юрий Движон поделился с Life Cегодня своими мыслями по поводу каминг-аута MELOVIN. Напомним, артист на сцене Atlas Weekend поцеловался с девушкой, а затем и с парнем, признавшись, что ему нравятся и те, и другие.

По мнению Юрия Движона, украинцы стали на шаг ближе к более толерантному обществу.

Мне приятно видеть, как наше новое молодое поколение избавляется от комплексов и становится свободнее. Одобрительно, что артист с такой большой аудиторией и голосом сделал столь важную для общества вещь. После этого я чувствую, как мы еще на несколько шагов приблизились к более толерантным в этом плане странам, – делится с нами Юрий.

Мы поинтересовались у клипмейкера, считает ли он, что в будущем кто-то из украинских знаменитостей тоже сможет "выйти из шкафа" (выражение, обозначающее публичное признание человеком своей принадлежности к ЛГБТ – Ред.).

Конечно, сможет и выйдет не один известный человек, для этого нужно время и готовность украинцев более позитивно и с пониманием воспринять такие признания. Сексуальная ориентация – это не выбор или желание кого-то, это природа и данность, которую не выбирают, – поделился с нами Юрий.

Юрий Движон / Фото: пресс-служба

Юрий уверен, что следующий артист, который расскажет о своей ориентации, получит еще больше поддержки со стороны публики. Отметим, что реакция публики на признание MELOVIN была разной – одни поддержали, другие были возмущены.

Я думаю, если бы каминг-аут в нашей стране стали обычным делом, а любая сексуальная ориентация положительно принималась обществом, тогда бы реакция была почти 100% положительной. Уверен, что следующий артист, который сделает то же самое, получит еще больше поддержки от украинцев. А пока хорошо, что обсуждение этой темы продолжается и наши граждане становятся более осведомленными в этом вопросе, стирая в своих головах стереотипы о ЛГБТ, которые навязывались им десятилетиями, – говорит Движон.

Ранее Юрий Движон рассказал нам о том, как он пережил карантин, почему не хочет жить в США, об отношении украинского общества к ЛГБТ и не только.

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