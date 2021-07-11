Рэпер Серега на концерте обнялся с Лукашенко: Простому парню не слабо (видео)

На концерте в честь праздника Купалье в Беларуси рэпер Серега выразил поддержку Александру Лукашенко – они пожали руки и обнялись

Рэпер Серега обнимался с Александром Лукашенко / Фото: instagram.com/seryogamusic

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко), который еще в 2019 году заявил, что хочет стать гражданином Украины и поступил в харьковский университет, проверил слух о том, что у Александра Лукашенко самое крепкое рукопожатие в Центральной Европе.

После своего выступления на празднике "Купалье" Серега побежал к сидящему в зале самопровозглашенному президенту РБ Лукашенко, чтобы пожать руку.

Иду к вам без галстука, понимаю, что это неэтично, но ведь Гордону можно было. А мне простому белорусскому парню не слабо, – сказал Серега, направляясь к Александру Лукашенко.

После рукопожатия рэпер и политик обнялись. "Врут! Не только в Центральной, но и в Восточной и Западной тоже", – отметил Серега после.

Сергей Пархоменко неоднократно говорил, что любит Украину и считает ее отличным местом для "творчества и любви". Артист при этом не отвечает на вопрос о принадлежности Крыма и не высказывается об отношениях Украины и России.

Серега поддерживает Александра Лукашенко, называя его "хранителем баланса". Рэпер выступает за мир и дружбу между Украиной, Беларусью и Россией.

Серега и Полина Ололо / Фото: viva.ua

В прошлом году бывшая супруга Сереги Полина Ололо заявила, что он отобрал у нее двоих сыновей. Недавно Полина проиграла суд в борьбе за детей.